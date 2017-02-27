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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6169617061716172

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:09

Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.

Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:30

  zРадио написав:
  kmm3 написав:Темні доларомани, підкажіть, коли це в емітента вашого любого долара був профіцит торгівельного балансу? Також рекомендую глянути розмір їх боргу. То, що в книжці з економіки пише, не відбувається в реальному житті.
Гривня почала падати тільки тому, що певні м...ки переконали зеленого лося у цілющій силі девальвації.
До речі, долар недавно девальвував на 10% відносно основних валют. Бачите буйний ріст економіки США?


Открою вам маленький секрет - все 100% госдолга США выданы в долларах США! Более 50% этого долга принадлежит резидентам! Но даже когда нерезидент закрывает позицию, он не бежит на внутри-американский межбанковский рынок менять доллар на свою валюту! Он забирает доллары - ту же валюту, в которой были номинированы долговые бумаги, которые он держал.

Вы хоть представляете, какую глупость ляпнули, попытавшись сравнить несравнимое? У нас, в отличие от США, и резиденты, и, тем более, нерезиденты, фиксируют прибыли в твердых валютах, а не национальной! Пока вы не закрыли гривневую позицию, вы не заработали ни копейки! Это такая себе инвестиция Шредингера - то ли прибыльная, то ли убыточная... понятно будет только после фиксации в долларе!

А падать начала гривна только по одной причине - потому что ее перестали держать руками и ногами, предоставляя преференции импорту и валютным спекулянтам. Параллельное падение доллара к другим СКВ лишь смягчило последствия отхода от жесткой монетарной политики НБУ, отсрочив девальвацию на ближайшее будущее, когда США будут возвращать доллар назад в казначейские облигации...


однозначно нечего со Штатами сравнивать !
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:46

  zzzzzz написав:Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.

Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.


пол-Камаза?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:47

Официальный курс + интервенции

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..........................07.08.2020...................10.08.2020
дата розрахунку........................06.08.2020....................07.08.2020
Євро............................................32,7972.........................32,6848
Долар США.................................27,6793.........................27,6486
После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.
Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек, после чего еще немного постояли на месте. С 10-35 неспешно, но уверенно пошли вниз. До 11-45 успели опуститься на 5.5 копеек. В это же время участниками рынка был замечен регулятор. Однако стоит отметить, что в это же время спред расширился до 2.5 копеек, что совершенно нетипично для момента интервенции. Похоже, что продавцы пока не готовы отдавать так дешево и многие надеются на отскок после интервенции. Вряд ли у НБУ сегодня получится взять много, но это мы узнаем вечером.
Перед обедом спред сузился сверху до привычных 2 копеек. Так простояли до 15-10, после чего на копейку опустились.
Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
После фиксации официального курса Рыжик спрыгнул еще на 2 копейки вниз.

Этот день в истории:
2019 - 25.4243 (-17) +222
2018 - 27.0211 (-11) +62

2017 - 25.7849 (-6)
2016 - 24.8056 (-0)

Интервенции за 03 -07.08.2020
За эту неделю НБУ купил 40 млн. Все методом интервенции по единому курсу.
Ничего не продавал.
Покупки были осуществлены в среду и сегодня в равных долях.
С начала года чистая покупка составила 763.1 млн.
Как отдельную сегодняшнюю заслугу НБУ хочу отметить чрезвычайно раннюю публикацию статистики :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:57

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.

Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.


пол-Камаза?

У чивокуни отжал, не иначе
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:04

Ми - джентльмени! - нам вірять на слово!))))

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.

Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.


пол-Камаза?

Там, напевно, 2 камази - НЕ менше! :mrgreen:

п с.
Ну що це за інфо без скрінів?

Так можу і я кожен день голубів червоною ікрою підгодовувати :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:12

  zzzzzz написав:Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.

Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.


Вітаю, zzzzzz.

От молодець, а зовсім недавно питав які зливки, та де котирування дивитись!

У Вас що, є на зараз де більший прибуток в долярі отримати?
Навіщо почали продавати?

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:21

s0v7a
Если будет корекция, а похоже на то, откуплю назад. Если рост продолжится, значит так и будет.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:21

Кто в курсе, нбу сегодня второй раз по 27,60 выходил с покупкой?
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