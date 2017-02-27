Додано: П'ят 07 сер, 2020 16:47

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з..........................07.08.2020...................10.08.2020дата розрахунку........................06.08.2020....................07.08.2020Євро............................................32,7972.........................32,6848Долар США.................................27,6793.........................После полудня гривна укрепилась еще почти на копейку.Открылись на копейку выше вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе симметрично сузили спред до рабочих 2 копеек, после чего еще немного постояли на месте. С 10-35 неспешно, но уверенно пошли вниз. До 11-45 успели опуститься на 5.5 копеек. В это же время участниками рынка был замечен регулятор. Однако стоит отметить, что в это же время спред расширился до 2.5 копеек, что совершенно нетипично для момента интервенции. Похоже, что продавцы пока не готовы отдавать так дешево и многие надеются на отскок после интервенции. Вряд ли у НБУ сегодня получится взять много, но это мы узнаем вечером.Перед обедом спред сузился сверху до привычных 2 копеек. Так простояли до 15-10, после чего на копейку опустились.Официальный курс встретили котировками 27.6200 - 27.6400. За день опустились на 6 копеек относительно открытия и на 5 копеек относительно вчерашнего закрытия.После фиксации официального курса Рыжик спрыгнул еще на 2 копейки вниз.Этот день в истории:2019 - 25.4243 (-17) +2222018 - 27.0211 (-11) +622017 - 25.7849 (-6)2016 - 24.8056 (-0)За эту неделю НБУ купил 40 млн. Все методом интервенции по единому курсу.Ничего не продавал.Покупки были осуществлены в среду и сегодня в равных долях.С начала года чистая покупка составила 763.1 млн.Как отдельную сегодняшнюю заслугу НБУ хочу отметить чрезвычайно раннюю публикацию статистики