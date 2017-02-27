Libo написав: Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас?
т.е. Валерич тупой? Не того президентом выбрал?
Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают. ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США. Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам. Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком.
Libo написав: Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас?
т.е. Валерич тупой? Не того президентом выбрал?
Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают. ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США. Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам. Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком.
Вітаюсь совсіма.
Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...
Як би Україні захистити свій банківський "діамант"
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
slonic32 написав:забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Т.е. кредиты возвращать не надо, они просто сразу пишутся в прибыль? Да Вам похоже надо немедля в правительство идти работать с такой математикой! "Кому что должен - всем прощаю". Хотя похоже именно такие "спецы" сейчас там и работают. Судя по тому, как валят экономику уже больше года... Я же не зря показывал внешнеторговый баланс страны, в котором столько лет подряд дыра. А набрать кредитов, чтобы показать лохам плюсовой платежный баланс - это большого ума не надо. Вот только кредиты рано или поздно отдавать придется. И тогда весь этот дутый плюс резко станет минусом!
Побачили єдине знайоме слово "кредит" і повторяєте. Кредити-кредити-кредити. І без кредитів та інвестицій вийде профіцит. Тільки за рахунок переказів заробітчан.