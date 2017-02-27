RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6170617161726173

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:13

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Продал сегодня 1/4 своего золота по 65 долларов.

Покупал в феврале по 53,5 доллара за грамм, и в марте по 54,2 доллара за грамм.
Речь про физическое золото в слитках.
Профит 20%.


через які банки (чи інші установи) працювали?



напевне все викупив Libo, которий чекає по 3000 до кінця року
Alex6
 
Повідомлень: 819
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:27

  UA написав:
  Libo написав:
Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? :roll:
Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас? :?

т.е. Валерич тупой?
Не того президентом выбрал?


Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают.
ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США.
Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам.
Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком. :?
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 8328
З нами з: 14.11.11
Подякував: 349 раз.
Подякували: 4034 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:35

  Electron написав:Кто в курсе, нбу сегодня второй раз по 27,60 выходил с покупкой?

Посмотрел на минфине: https://minfin.com.ua/currency/mb/
Не пишут, чтобы НБУ второй раз выходил. Закрылся 27.6000 / 27.6200
Patrick
 
Повідомлень: 987
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1638 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:37

  Libo написав:
  UA написав:Зе сейчас выбирает между Валеричем и Украиной :mrgreen:


Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? :roll:
Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас? :?

Заборгував, мабуть, хабаду. Розбереться - все буде в нього добре.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 07.10.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:41

  Libo написав:
  UA написав:
  Libo написав:
Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? :roll:
Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас? :?

т.е. Валерич тупой?
Не того президентом выбрал?


Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают.
ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США.
Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам.
Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком. :?


Вітаюсь совсіма.

Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...

Як би Україні захистити свій банківський "діамант" :?:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1430
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1963 раз.
 
Профіль
2
2
9
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 18:45

  yuri_m написав:
  slonic32 написав:забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

Т.е. кредиты возвращать не надо, они просто сразу пишутся в прибыль? Да Вам похоже надо немедля в правительство идти работать с такой математикой! "Кому что должен - всем прощаю". :mrgreen: Хотя похоже именно такие "спецы" сейчас там и работают. Судя по тому, как валят экономику уже больше года...
Я же не зря показывал внешнеторговый баланс страны, в котором столько лет подряд дыра. А набрать кредитов, чтобы показать лохам плюсовой платежный баланс - это большого ума не надо. Вот только кредиты рано или поздно отдавать придется. И тогда весь этот дутый плюс резко станет минусом!


Побачили єдине знайоме слово "кредит" і повторяєте. Кредити-кредити-кредити.
І без кредитів та інвестицій вийде профіцит. Тільки за рахунок переказів заробітчан. 8)
slonic32
Аватар користувача
 
Повідомлень: 387
З нами з: 05.10.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6170617161726173
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Libo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1960, 1961, 1962
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19613 2438516
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 15:26
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7134 1615023
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 13:29
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 110134
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.