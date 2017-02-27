Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:27

Libo написав: s0v7a написав: Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...



Як би Україні захистити свій банківський "діамант"



ВО



[/size]Хай щастить![/color] Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...Як би Україні захистити свій банківський "діамант"ВО[/size]Хай щастить![/color]



Яке забугір"я? Нах йому цей калішний, недолугий і скомпроментований Приват?

Якби було б треба, їм простіше створити свій банк у нас з нуля. На рахунках цього банківського забугір"я сотні мільярдів вільних коштів, яким воно не може дати ради і шукає їм застосування. Яке забугір"я?Нах йому цей калішний, недолугий і скомпроментований Приват?Якби було б треба, їм простіше створити свій банк у нас з нуля. На рахунках цього банківського забугір"я сотні мільярдів вільних коштів, яким воно не може дати ради і шукає їм застосування.