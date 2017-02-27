Libo написав: Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас?
т.е. Валерич тупой? Не того президентом выбрал?
Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают. ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США. Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам. Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком.
Libo написав: Да какой нах может быть У Зе сейчас выбор? Только выдать его Америке или посадить тут. Может и ВИП камеры под это дело у нас запустили? Решил сидеть у нас?
т.е. Валерич тупой? Не того президентом выбрал?
Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают. ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США. Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам. Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком.
Вітаюсь совсіма.
Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...
Як би Україні захистити свій банківський "діамант"
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
slonic32 написав:забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Т.е. кредиты возвращать не надо, они просто сразу пишутся в прибыль? Да Вам похоже надо немедля в правительство идти работать с такой математикой! "Кому что должен - всем прощаю". Хотя похоже именно такие "спецы" сейчас там и работают. Судя по тому, как валят экономику уже больше года... Я же не зря показывал внешнеторговый баланс страны, в котором столько лет подряд дыра. А набрать кредитов, чтобы показать лохам плюсовой платежный баланс - это большого ума не надо. Вот только кредиты рано или поздно отдавать придется. И тогда весь этот дутый плюс резко станет минусом!
Побачили єдине знайоме слово "кредит" і повторяєте. Кредити-кредити-кредити. І без кредитів та інвестицій вийде профіцит. Тільки за рахунок переказів заробітчан.
s0v7a написав:Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...
Як би Україні захистити свій банківський "діамант"
ВО
[/size]Хай щастить![/color]
Яке забугір"я? Нах йому цей калішний, недолугий і скомпроментований Приват? Якби було б треба, їм простіше створити свій банк у нас з нуля. На рахунках цього банківського забугір"я сотні мільярдів вільних коштів, яким воно не може дати ради і шукає їм застосування.
Libo написав:Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают. ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США. Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам. Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком.
Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
s0v7a написав:Здається, привласнення забугірʼям ПриватБанку переходить в нову фазу...
Як би Україні захистити свій банківський "діамант"
ВО
[/size]Хай щастить![/color]
Яке забугір"я? Нах йому цей калішний, недолугий і скомпроментований Приват? Якби було б треба, їм простіше створити свій банк у нас з нуля. На рахунках цього банківського забугір"я сотні мільярдів вільних коштів, яким воно не може дати ради і шукає їм застосування.
Вітаю, Libo.
Здаэться, Ви почали лити воду не на той млин...
1)"цей калішний, недолугий і скомпроментований Приват" є банк, на кшалт якого МВФ ставив якісь умови нашій Державі... Багато Ви таких випадків знаєте? 2) Такий собі, з якоісь там України, увійшов у 500 самих дотепних банків Світу. 3) Забугорні менеджери так і линуть у керівництво, чи наглядову раду, подивитись як воно там все внутрі працює. 4) Найтехнологічніший банк може і не в Світі, та гарантовано у Східній Європі. 5) І як його можно було відібрати, як не через Державну прихватизацію, з подальшим перекупом іноземним забугірʼям.
Ну і про створення свого нового і простіше! Ласкаво просимо, заходьте. Будемо тільки вітати! А не свого - не чіпай.
Здається капітан, треба Вас однієї зірочки лишити. Для мене Ви на сьогодні маєте чин старлея.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 07 сер, 2020 20:06, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.