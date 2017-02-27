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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6171617261736174

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А де ті експерти, що обіцяли євро на сьогодні 31,85? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:05

Привет. Вот Вы Умка !Писал Сове.Простите !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:19

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.

Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...

Бізнес категорично заперечує проти кроків, що ведуть до збільшення тіньової зайнятості в країні
https://eba.com.ua/biznes-kategorychno- ... v-krayini/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:24

  zРадио написав:Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.

Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...

Бізнес категорично заперечує проти кроків, що ведуть до збільшення тіньової зайнятості в країні
https://eba.com.ua/biznes-kategorychno- ... v-krayini/
минималку можно было косвенно увеличить не облагая её налогом.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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