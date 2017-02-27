Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.
Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...
zРадио написав:Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.
Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...