Qwerty написав:

Trast написав: По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати.

А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного. По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати.А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.

А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас!І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!