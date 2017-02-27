Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.
Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...
zРадио написав:Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.
Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...
Trast написав:По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати. А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.
А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас! І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!
Минуло, минуло. От тільки і євро було 1,19, а зараз коливається біля 1,18, відскочив в понеділок до 1,176. І чомусь мені здається, що на 1,2 воно не хоче. Але, якщо не хочете мене читати, то покажіть мене того садюгу, яка це вас примушує робити?
Я всіх читаю! Я поважаю людей, але оцінку кожному даю свою! Де ваші 27,90 за долар?! Сьогодні здавав зранку по 27,64... Улавітє разніцу!
Starikan написав:О каком доходе идет речь? Кто-то собирается продавать кольца жены, чтобы получить доход? Или ложки? Цацки они и есть цацки, тем более купленные с изрядной накруткой за камни и работу. Их нужно носить, а не складывать в сундук.
Доход можно получить только с банковских металлов (и лома, если кто покупает).
Я имел в виду не доход как таковой, а в смысле рост активов домохозяйства. Это тоже важный показатель - какова сумма активов семьи, включая резервный фонд. В случае нужды член семьи может поменять золотые зубы на пластмассовые и его семья проживет в достатке пару месяцев. Поэтому показатель активов домохозяйства всеобщ и универсален, и показывает устойчивость положения семьи.
Trast написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте! І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!
Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був. Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді? Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.
А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9. Нічого страшного, як бачите, але...
Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!
Навіть не знаю, кому тут надо бути уважнішим, але не я писав, що купував туртури по 33, 8 [/quote] Ви балбєс?! Патрік запитав мене прогноз пари євро-долар, я йому відповів і про тури в тому числі, які саме по такому курсу придбані на Турцію! А тут ви влізли, як зазвичай це буває з якоюсь ахінеєю... Я розумію, що батько вас просив за нього тут писати, але він хоч трішки був в темі, а ви дуже від цього далекі! Хоча таких як ви тут сила-силенна!
zРадио написав:Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность
Если доходы падают, то с каких доходов отдавать взятые кредиты
Или кредит получить и не отдавать ?
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