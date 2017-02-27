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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6172617361746175>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 19:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А де ті експерти, що обіцяли євро на сьогодні 31,85? :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:05

Привет. Вот Вы Умка !Писал Сове.Простите !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:19

Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.

Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...

Бізнес категорично заперечує проти кроків, що ведуть до збільшення тіньової зайнятості в країні
https://eba.com.ua/biznes-kategorychno- ... v-krayini/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:24

  zРадио написав:Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.

Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...

Бізнес категорично заперечує проти кроків, що ведуть до збільшення тіньової зайнятості в країні
https://eba.com.ua/biznes-kategorychno- ... v-krayini/
минималку можно было косвенно увеличить не облагая её налогом.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:32

  Vladik написав:
  Qwerty написав:Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!

Типичная золотая лихорадка.

Ельдорадо! І банки повиставляли смачні курси на купівлю! Зараз пішла корекція, а потім на 2200, ось там треба буде фіксити прибутки!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:35

  Ukrainian написав:
  Vladik написав:
  Qwerty написав:Золото - 2037,1!!! Це якесь свято для володарів жовтого тільця!!!! Рекорд рекордів!!! Всі в золото, хто хоче зберегти свої заощадження!

Типичная золотая лихорадка.

США в марте залили 2 трлн сейчас ещё 3 трлн проголосуют
Тут и 5 тысяч можно увидеть

Тоді Ден скупить пів Києва! "Куплю "Жигулі", піджак с отлівом і в Ялту"(с).
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:37

  Trast написав:
  Qwerty написав:
  Trast написав:По перше півтори тиждня ще не минуло, щоб так впевнено стверджувати.
А по друге, я ж не винен, що ви читаєте форум з запізненням, бо з запізненням ви багато моїх повідомлень не зможете прочитати, в зв'язку з їх видаленням, тому як то кажуть ви втрачаєте зміст написаного.

А тепер вже минуло?! Так куди кинулося євро?! Яка вам різниця як я читаю форум? Чи ви пишете для того, щоб всі забули вашу писанину? Так я для цього і читаю з запізненням, щоб побачити відбулися ваші прогнози чи ні... Бо тут повно всякої бєлібєрди... менше б ви писали чуші, то я б швидше читав би! Я ж крім форуму ще ж чимось зайнятий, на відміну від вас!
І ви вже поміняли точку зору відносно євро?! Тепер воно у вас не кинулося в іншу сторону? Ваш заклик «думай те» тепер діаметрально протилежний? Спробував і я подумати і додумався до того, що вирішив, що ви балабол! І це не залежить, хто і коли щось читає!


Минуло, минуло.
От тільки і євро було 1,19, а зараз коливається біля 1,18, відскочив в понеділок до 1,176.
І чомусь мені здається, що на 1,2 воно не хоче.
Але, якщо не хочете мене читати, то покажіть мене того садюгу, яка це вас примушує робити? :)

Я всіх читаю! Я поважаю людей, але оцінку кожному даю свою! Де ваші 27,90 за долар?! Сьогодні здавав зранку по 27,64... Улавітє разніцу!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:42

  Starikan написав:О каком доходе идет речь?
Кто-то собирается продавать кольца жены, чтобы получить доход?
Или ложки?
Цацки они и есть цацки, тем более купленные с изрядной накруткой за камни и работу.
Их нужно носить, а не складывать в сундук.

Доход можно получить только с банковских металлов (и лома, если кто покупает).


Я имел в виду не доход как таковой, а в смысле рост активов домохозяйства.
Это тоже важный показатель - какова сумма активов семьи, включая резервный фонд.
В случае нужды член семьи может поменять золотые зубы на пластмассовые и его семья проживет в достатке пару месяцев. Поэтому показатель активов домохозяйства всеобщ и универсален, и показывает устойчивость положения семьи.
8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:43

  Trast написав:
  Qwerty написав:
  Trast написав:У мене немає прогнозу... В мене багато трат в євро, в тому числі о плата туристичних турів для рідні, які останнім часом перейшли з долара на євро і ось, наприклад, завтра платити по 33,80 за євро! Так що я не дуже радію такому зростанню! Очікую, що більше ніж на 1,20 не виросте!
І планував взяти новий джип Ауді електро, але при такому рості доведеться зачекати, не люблю викидати зайві гроші! Хай поки в зерні побудуть, може ціна виросте!

Звісно , що нема прогнозу, але тиждень потому у вас якось був.
Нагадайте 37 ви казали вже на початку жовтня,чи в листопаді?
Був же прогноз, я бачив, можу навіть сккріном підтвердити.

А по темі якщо гілки- то наступний тиждень буде цікавим-золото і євро відскок, а гривня к баксу до 27, 9.
Нічого страшного, як бачите, але...

Таваріщ, мова йде про євро-долар... А не про долар-гривня! Тщатєльнєє нада! І уважніше!

Навіть не знаю, кому тут надо бути уважнішим, але не я писав, що купував туртури по 33, 8 :)[/quote]
Ви балбєс?! Патрік запитав мене прогноз пари євро-долар, я йому відповів і про тури в тому числі, які саме по такому курсу придбані на Турцію! А тут ви влізли, як зазвичай це буває з якоюсь ахінеєю... Я розумію, що батько вас просив за нього тут писати, але він хоч трішки був в темі, а ви дуже від цього далекі! Хоча таких як ви тут сила-силенна!
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 20:44

  zРадио написав:Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность

Если доходы падают, то с каких доходов отдавать взятые кредиты

Или кредит получить и не отдавать ?
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pesikot
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