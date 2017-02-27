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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:02
yuri_m написав: unicdima написав:
то я вчасно сьогодні прикупив у закрома по 32,5
а зараз дивлюся на міняйлі і по 32,52 є покупка.
Давайте поговорим на эту тему в пятницу вечером.
Когда евро будет 31.75-31.85.
Пятниця, вечір... Поговоріть...
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:08
viy написав: Zebra написав:
Когда достигнет цена золота 4000, на пути к 6000 можете продавать.
Дякую конечно, но я спрашивал не это, по чем продавать или покупать каждый решает сам, и винить может только себя в случае неудачи
Зайдіть на сайт купівлі золота київськими банками... Станом на сьогодні купівля була по 1800-1825 гривень за грам в 50 грамових злитках! Можливий і варіант заходу до начальника невеличких відділень банків лідерів у купівлі і за невеличку мзду він вам визвонить до себе в кабінет покупця... Зараз ажіотаж на купівлі.
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Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:42
yuri_m написав: pppman написав:
В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...
Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))?
Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..
Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.
При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...
Это уже Библия нашего времени! Извините
Это всё понятно и так, без нравоучений. Вопрос был в другом: можно ли как-то хотя бы чисто номинально ударить по жадным провайдерам "рублем".
Был тариф 150 грн на 4 недели, станет 180 грн. На ровном месте, в кризис. На Киевстаре барыг можно было наказать автопополнением на 1 грн/сутки. Тогда вместо 120 грн/4 недели выходило всего 28 грн/4 недели. При том, что во втором случае тот же безлимит, а интернета и минут на другие сети выходило в 2-2.5 раза больше. Потому и спросил, можно ли так же наказать за жадность и Водафон.
Отказаться от их услуг, в натуре...
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