pppman написав:

В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))?Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...Это уже Библия нашего времени! Извините