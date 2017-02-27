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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6172617361746175

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:02

  yuri_m написав:
  unicdima написав:то я вчасно сьогодні прикупив у закрома по 32,5
а зараз дивлюся на міняйлі і по 32,52 є покупка.

Давайте поговорим на эту тему в пятницу вечером. 8) Когда евро будет 31.75-31.85.

Пятниця, вечір... Поговоріть...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:08

  viy написав:
  Zebra написав:Когда достигнет цена золота 4000, на пути к 6000 можете продавать.

Дякую конечно, но я спрашивал не это, по чем продавать или покупать каждый решает сам, и винить может только себя в случае неудачи

Зайдіть на сайт купівлі золота київськими банками... Станом на сьогодні купівля була по 1800-1825 гривень за грам в 50 грамових злитках! Можливий і варіант заходу до начальника невеличких відділень банків лідерів у купівлі і за невеличку мзду він вам визвонить до себе в кабінет покупця... Зараз ажіотаж на купівлі.
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 21:42

  yuri_m написав:
  pppman написав:В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"...
Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))?
Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!..
Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов.
При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов...
Это уже Библия нашего времени! Извините :)

Это всё понятно и так, без нравоучений. Вопрос был в другом: можно ли как-то хотя бы чисто номинально ударить по жадным провайдерам "рублем". Был тариф 150 грн на 4 недели, станет 180 грн. На ровном месте, в кризис. На Киевстаре барыг можно было наказать автопополнением на 1 грн/сутки. Тогда вместо 120 грн/4 недели выходило всего 28 грн/4 недели. При том, что во втором случае тот же безлимит, а интернета и минут на другие сети выходило в 2-2.5 раза больше. Потому и спросил, можно ли так же наказать за жадность и Водафон.

Отказаться от их услуг, в натуре...
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 22:25

  Qwerty написав:Патрік запитав мене прогноз пари євро-долар, я йому відповів і про тури в тому числі, які саме по такому курсу придбані на Турцію!

Ну що ж, тепер ці тури повинні подешевшати. Ви виявилися праві.
Зображення
Рівень 1,2 наразі недосяжний. Тим бичкам, про яких казав prodigy, все ж таки не вистачило пороху. Мабуть наступного тижня європатріотам потрібно запастись терпінням.. А бичкам? Може замість пороху треба сіль з собою взяти :wink:
Patrick
 
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