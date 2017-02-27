Zebra написав:Когда достигнет цена золота 4000, на пути к 6000 можете продавать.
Дякую конечно, но я спрашивал не это, по чем продавать или покупать каждый решает сам, и винить может только себя в случае неудачи
Зайдіть на сайт купівлі золота київськими банками... Станом на сьогодні купівля була по 1800-1825 гривень за грам в 50 грамових злитках! Можливий і варіант заходу до начальника невеличких відділень банків лідерів у купівлі і за невеличку мзду він вам визвонить до себе в кабінет покупця... Зараз ажіотаж на купівлі.
pppman написав:В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"... Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))? Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!.. Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов. При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов... Это уже Библия нашего времени! Извините
Это всё понятно и так, без нравоучений. Вопрос был в другом: можно ли как-то хотя бы чисто номинально ударить по жадным провайдерам "рублем". Был тариф 150 грн на 4 недели, станет 180 грн. На ровном месте, в кризис. На Киевстаре барыг можно было наказать автопополнением на 1 грн/сутки. Тогда вместо 120 грн/4 недели выходило всего 28 грн/4 недели. При том, что во втором случае тот же безлимит, а интернета и минут на другие сети выходило в 2-2.5 раза больше. Потому и спросил, можно ли так же наказать за жадность и Водафон.
Qwerty написав:Патрік запитав мене прогноз пари євро-долар, я йому відповів і про тури в тому числі, які саме по такому курсу придбані на Турцію!
Ну що ж, тепер ці тури повинні подешевшати. Ви виявилися праві. Рівень 1,2 наразі недосяжний. Тим бичкам, про яких казав prodigy, все ж таки не вистачило пороху. Мабуть наступного тижня європатріотам потрібно запастись терпінням.. А бичкам? Може замість пороху треба сіль з собою взяти
Patrick написав:15-45: Харьков 27.68 - 27.68 (утром 27.70 - 27.74)
Это Сhoice, как говорил Сова, или нет? Вопрос открыт. Наличный курс доллара после 15-00 начал снижатся, а до того момента было ощущение, что никак не реагировал на межбанк (как и перед открытием после 2 часов дня наблюдались курсы 27.68 - 27.72). Диапазон котировок: 27.65..27.68 - 27.68..27.72 (ПОВ, опт), спред от 3 до 5 копеек.
Есть такая профессия "чартисты", я так понимаю это как блоггеры только с графиками. Причем успешно продают свою продукцию.
Одного из нмх я люблю почитывать. Знакомьтесь Chris Kimble - KimbleChartingSolutions У него есть прогнозы по акциям, доллару, серебру, золоту и т.д. Часть графиков в свободном доступе: https://kimblechartingsolutions.com/blog/ Не нужно относится слишком серьезно. Как я уже писал ранее, гуру тоже ошибаются ))
Его прогнозы по золоту и доллару: Gold
Gold Could Be Forming A 9-Year Bullish Cupping Pattern, Says Joe Friday!
Формирует ли золото еще одну долгосрочную бычью модель "чашки"? Вполне может быть!
Завершена ли долгосрочная модель? Если история повторяется, напрашивается вывод что нет.
Когда золото пыталось пробиться выше максимумов 1980 года, ему сначала нужно было сформировать «ручку». Это произошло за счет снижения примерно на 30%, что, скорее всего, встряхнуло многих торговцев золотом, думая, что формируется двойная вершина.
В настоящее время золото тестирует свои максимумы 2011 года в точке (2), где, похоже, формируется бычья модель "чашки" за последние 9 лет.
Joe Friday: Просто факты мэм; Золото пытается пробиться выше максимумов 2011 года и посылает очень бычий сигнал. Если история повторяется, возможно, сначала нужно сформировать "ручку".