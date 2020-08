Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:43

Есть такая профессия "чартисты", я так понимаю это как блоггеры только с графиками. Причем успешно продают свою продукцию.Одного из нмх я люблю почитывать. Знакомьтесь- KimbleChartingSolutionsУ него есть прогнозы по акциям, доллару, серебру, золоту и т.д. Часть графиков в свободном доступе:Не нужно относится слишком серьезно. Как я уже писал ранее, гуру тоже ошибаются ))Его прогнозы по золоту и доллару:Gold Could Be Forming A 9-Year Bullish Cupping Pattern, Says Joe Friday!большая картинкаФормирует ли золото еще одну долгосрочную бычью модель "чашки"? Вполне может быть!Завершена ли долгосрочная модель? Если история повторяется, напрашивается вывод что нет.Когда золото пыталось пробиться выше максимумов 1980 года, ему сначала нужно было сформировать «ручку». Это произошло за счет снижения примерно на 30%, что, скорее всего, встряхнуло многих торговцев золотом, думая, что формируется двойная вершина.В настоящее время золото тестирует свои максимумы 2011 года в точке (2), где, похоже, формируется бычья модель "чашки" за последние 9 лет.Joe Friday: Просто факты мэм; Золото пытается пробиться выше максимумов 2011 года и посылает очень бычий сигнал. Если история повторяется, возможно, сначала нужно сформировать "ручку".