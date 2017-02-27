так выкупая НБУ должен подбадривать рост,
а оно наоборот выходит
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:59
так выкупая НБУ должен подбадривать рост,
а оно наоборот выходит
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 08 сер, 2020 00:10
НБУ в последнее время выкупает немного, как и Ситибанк, а именно около 20 млн. Хоть и мелочь, но для чистых резервов приятно и недорого, не толкая курс вверх. И для бюджета, как Марченко сказал, экономия на выплатах внешнего долга, перекрывая недопоступления в бюджет.
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