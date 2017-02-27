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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6174617561766177>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 23:59

так выкупая НБУ должен подбадривать рост,
а оно наоборот выходит
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:10

  uaprofi написав:так выкупая НБУ должен подбадривать рост,
а оно наоборот выходит

НБУ в последнее время выкупает немного, как и Ситибанк, а именно около 20 млн. Хоть и мелочь, но для чистых резервов приятно и недорого, не толкая курс вверх. И для бюджета, как Марченко сказал, экономия на выплатах внешнего долга, перекрывая недопоступления в бюджет.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:09

  uaprofi написав:кто-то понимает или может дать толковое объяснение почему сегодня не росли?

Нерезы не шалили
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:45

  zРадио написав:Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.

Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...

Бізнес категорично заперечує проти кроків, що ведуть до збільшення тіньової зайнятості в країні
https://eba.com.ua/biznes-kategorychno- ... v-krayini/

Давить нужно фопов, они мешают реформам
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 01:59

  unicdima написав:
  Libo написав:Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают.
ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США.
Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам.
Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком. :?

Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.

https://ukrainian.voanews.com/a/us-just ... 34271.html

Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.

У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського Приватбанку, яким вони володіли до націоналізації.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 08:54

  sergey_sryvkin написав:
  unicdima написав:Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.

https://ukrainian.voanews.com/a/us-just ... 34271.html

Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.

У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського Приватбанку, яким вони володіли до націоналізації.

На відміну від вас я читав матеріали юстиції США в оригіналі :D
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:08

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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:13

  Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60

Когда думаешь откупаться? :)
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:21

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60

Когда думаешь откупаться? :)
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"

па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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