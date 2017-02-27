uaprofi написав:так выкупая НБУ должен подбадривать рост, а оно наоборот выходит
НБУ в последнее время выкупает немного, как и Ситибанк, а именно около 20 млн. Хоть и мелочь, но для чистых резервов приятно и недорого, не толкая курс вверх. И для бюджета, как Марченко сказал, экономия на выплатах внешнего долга, перекрывая недопоступления в бюджет.
zРадио написав:Европейская Бизнес Ассоциация (EBA) выступила решительно против президентской инициативы по увеличению минимальной зарплаты, поскольку это увеличивает также и налоговую нагрузку на работодателей.
Полностью их поддерживаю. В условиях падения доходов бизнеса и роста безработицы директивно увеличивать расходы - беспечно и недальновидно. Лучше бы увеличили кредитование бизнеса с тем, чтобы тот сам решал, на что направить дополнительную ликвидность. Но, видимо, реальная цель (помимо превыборного популизма) - это все-таки посильнее подоить корову в потугах заткнуть бюджетную дыру величиной 300 млрд грн...
Libo написав:Валерича уже никто не слушает. Валерича теперь только натягивают. ФБР дало четкий сигнал - он враг государства США. Пусть только Зе встретится с ним или послушает его. Станет врагом сам. Мне кажется, Валеричу сейчас лучший вариант сесть в тюрьму у нас. В противном случае США будут добиваться его выдачи вплоть до постановки Зеленого раком.
Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.
Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.
У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського Приватбанку, яким вони володіли до націоналізації.
Міністерство юстиції США домагається конфіскації нерухомості на 70 мільйонів доларів, що названа власністю одного з найвпливовіших українських магнатів Ігоря Коломойського та його партнера Геннадія Боголюбова.
У двох поданнях федеральних прокурорів у суді в Маямі йдеться про звинувачення, що мільярдери відмивали у США гроші, привласнені з українського Приватбанку, яким вони володіли до націоналізації.
На відміну від вас я читав матеріали юстиції США в оригіналі
Увага, на форумі порохата цензура. Faceless, поверни вкрадені лайки.
А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!