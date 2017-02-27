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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6174617561766177

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:32

  vitaliian написав:па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5

Есть и более глобальные факторы:
1. Традиционный сезон осенней девальвации
2. Выборы в США (бегство от риска)
3. Выборы у нас (вертолётные деньги на подкуп избирателей)
4. Прекращение "стимулирования" в США

Конечно, откупиться па26 лучше, чем па28. На ждать па26 - слишком рискованно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:40

10-30:
Харьков 27.65 - 27.69 (в понедельник 03.08 утром: 27.66 - 27.69)
Сумы 27.55 - 27.70 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.62 - 27.70 (27.58 - 27.69)
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:44

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60

Когда думаешь откупаться? :)
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"

па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5

26,5 забудь, скоро будет осенний прострел на новый уровень - 29
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60

Когда думаешь откупаться? :)
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
Я понемногу начал с 27.72
И то, это не совсем откуп, а накопившая гривна
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:29

  unicdima написав:
Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.


Ты в ФБР свечку держал? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:35

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