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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 сер, 2020 10:32
vitaliian написав:
па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5
Есть и более глобальные факторы:
1. Традиционный сезон осенней девальвации
2. Выборы в США (бегство от риска)
3. Выборы у нас (вертолётные деньги на подкуп избирателей)
4. Прекращение "стимулирования" в США
Конечно, откупиться па26 лучше, чем па28. На ждать па26 - слишком рискованно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:40
10-30:
Харьков 27.65 - 27.69 (в понедельник 03.08 утром: 27.66 - 27.69)
Сумы 27.55 - 27.70 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.62 - 27.70 (27.58 - 27.69)
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:44
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
Когда думаешь откупаться?
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5
26,5 забудь, скоро будет осенний прострел на новый уровень - 29
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:14
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
Когда думаешь откупаться?
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
Я понемногу начал с 27.72
И то, это не совсем откуп, а накопившая гривна
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:29
unicdima написав:
Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.
Ты в ФБР свечку держал?
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:35
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