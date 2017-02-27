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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 сер, 2020 10:32
vitaliian написав:
па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5
Есть и более глобальные факторы:
1. Традиционный сезон осенней девальвации
2. Выборы в США (бегство от риска)
3. Выборы у нас (вертолётные деньги на подкуп избирателей)
4. Прекращение "стимулирования" в США
Конечно, откупиться па26 лучше, чем па28. На ждать па26 - слишком рискованно
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:40
10-30:
Харьков 27.65 - 27.69 (в понедельник 03.08 утром: 27.66 - 27.69)
Сумы 27.55 - 27.70 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.62 - 27.70 (27.58 - 27.69)
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Додано: Суб 08 сер, 2020 10:44
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
Когда думаешь откупаться?
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
па 28 НБУ тоже откупался в своё время) моя гривна ждёт 26,5
26,5 забудь, скоро будет осенний прострел на новый уровень - 29
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:14
Вкладчик1234 написав: Долярчик написав:
А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
Когда думаешь откупаться?
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
Я понемногу начал с 27.72
И то, это не совсем откуп, а накопившая гривна
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:29
unicdima написав:
Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.
Ты в ФБР свечку держал?
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:35
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Додано: Суб 08 сер, 2020 11:50
Вкладчик1234 написав:
Конечно, откупиться па26 лучше, чем па28. На ждать па26 - слишком рискованно
скупать дешёвую валюту у бизнеса и населения слишком выгодный бизнес для того чтобы этого не делать.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:02
Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мініальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби.
"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.
За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".
"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.
Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:05
Libo написав: unicdima написав:
Фуфел это все, ничего у США на Коломойского реального нет.
Ты в ФБР свечку держал?
Вітаю, Libo.
Ще одну зірку загубив!
Ну і що з того, що Ви лейтенанте тримали ту свічку? Хто Вам дозволяє розтуляти рота до винесення рішення судом? Ще й підлизувати...
Здається здібності до аналізу підзагубили. Не вистачило клеби навіть спитати, що то за новий етап у привласненні "Бегемота"!
А цинізм ситуації полягає в тому, що привласнити бажають за гроші, які належали колишнім власникам!
Завдання, висновок - можете повернути зірку, тільки після того, як повернете на Україну гроші вивезені Павлом Лозаренко, та ще й з відсотками за весь час користування ними не Україною.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Суб 08 сер, 2020 12:20
На 300% уверен, что будет ниже 27, а то и 26.50
28,8 млрд $ в ЗВР это достаточно много
имхо всё, что выше 27 - спекулятивный курс
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