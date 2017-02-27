Спекуляції з готівкою - зокрема EUR/UAH - як тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.
цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків до USD в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу
а усі ризики ВКВ/ВКВ (EUR/USD у вашому випадку), що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH
відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально
набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD
так працює просунутий вітчизняний Банк
як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків
плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
Когда думаешь откупаться? па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
Думаю, що завтра наступну "порцію" візьму
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60
Когда думаешь откупаться? па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"
нбу миллион раз уже прокручивал эту схему - держит-держит, а потом плотину постоянно прорывало вниз. Сейчас опять наверняка так будет. В понедельник небось на 27.4-27.5 пойдут. Ничего нового эти умельцы изобрести не смогут.
Ну і що з того, що Ви лейтенанте тримали ту свічку? Хто Вам дозволяє розтуляти рота до винесення рішення судом? Ще й підлизувати...
[/size]Хай щастить![/color]
Здоровенькі були! Я не довіряю українському правосуддю. Його думка для мене огидна і образлива, бо вирішує воно все навпаки, всупереч моїй уяві про справедливість. А от ФБР, ЦРУ і масонам довіряю повністю.
Коломойский прокомментировал Financial Times претензии американской юстиции - инвестиции в США делал из персональных средств, полученных от продажи металлургических предприятий и прибыли других активов, имевших счета в Приватбанке.
Запасаемся попкорном. Судя по всему, это ответка демократов на ход республиканцев Деркачом...