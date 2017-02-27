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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6175617661776178

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:22

ГОТІВКОВІ СПЕКУЛЯЦІЇ EUR/UAH

Спекуляції з готівкою - зокрема EUR/UAH - як тривале позиціювання у валюті чи металах задля отримання курсової різниці - це рудимент фінансового підприємництва.

цей бізнес вимагає негайного перезакриття курсових ризиків до USD в межах одного операційного дня - орієнтуючись винятково на оборот та вузьку маржу

а усі ризики ВКВ/ВКВ (EUR/USD у вашому випадку), що виникають на сальдо купівлі або продажу, варто одразу переводити у зрозуміле співвідношення USD/UAH

відкриття позицій на готівці - це тупо не раціонально

набагато ефективніше працювати у парній схемі EUR/UAH (готівка) + безготівковий маржинальний рахунок (EUR/USD) : готівкова операція за Гривню + зворотня до неї на безготівці за USD

так працює просунутий вітчизняний Банк

як величезну перевагу валютчик отримує можливість перезакривати купівлю-продаж Євро он-лайн, самостійно встановлювати ринкові конкурентні курси EUR/UAH без надоїдливих дзвінків оптовикам, торгувати за відкладеними ордерами 24 години на добу - а не тільки за живими курсами упродовж обмеженого операційного часу пару годин на день - включно з вітчизняними святами, що суттєво обмежують доступ до світових ринків

плюс набагато вужча маржа EUR/USD через прямий власний доступ до форексу, необмежена ліквідність безготівкового ринку.
Приватні інвестиції на ринках Stocks/Bonds/Metals & Forex.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:39

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60

Когда думаешь откупаться? :)
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"

Думаю, що завтра наступну "порцію" візьму :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:39

  Вкладчик1234 написав:
  Долярчик написав:А в мальовничому, неперевершеному місті Лева, малює своєю лапою лев курси такі 50/60

Когда думаешь откупаться? :)
па27.60 НБУ начинает откуп, что говорит, что "дешевле не будет"


нбу миллион раз уже прокручивал эту схему - держит-держит, а потом плотину постоянно прорывало вниз. Сейчас опять наверняка так будет. В понедельник небось на 27.4-27.5 пойдут. Ничего нового эти умельцы изобрести не смогут.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:56

  s0v7a написав:Вітаю, Libo.

Ще одну зірку загубив!

Ну і що з того, що Ви лейтенанте тримали ту свічку? Хто Вам дозволяє розтуляти рота до винесення рішення судом? Ще й підлизувати...


[/size]Хай щастить![/color]


Здоровенькі були!
Я не довіряю українському правосуддю. Його думка для мене огидна і образлива, бо вирішує воно все навпаки, всупереч моїй уяві про справедливість.
А от ФБР, ЦРУ і масонам довіряю повністю.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 13:00

Коломойский прокомментировал Financial Times претензии американской юстиции - инвестиции в США делал из персональных средств, полученных от продажи металлургических предприятий и прибыли других активов, имевших счета в Приватбанке.

Запасаемся попкорном. Судя по всему, это ответка демократов на ход республиканцев Деркачом...

Ukraine oligarch rejects US money-laundering allegations
https://www.ft.com/content/616f691e-d51 ... 0c27af5187
zРадио
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