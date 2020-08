Додано: Суб 08 сер, 2020 16:31

prodigy написав: слабый президент ведет страну к краху

курс доллара может быть на 102 месте, по сравнению с потерей страны слабый президент ведет страну к крахукурс доллара может быть на 102 месте, по сравнению с потерей страны

"Сильний" овоч привів країну туди ж. Країну до краху останні тридцять років веде "якісний" Илекторат. Маю великий сумнів, що [біо]"маси" проголосували б за, скажімо, реінкарнацію якогось там Отто фон Бісмарка. "Сильний" овоч привів країну туди ж. Країну до краху останні тридцять років веде "якісний" Илекторат. Маю великий сумнів, що [біо]"маси" проголосували б за, скажімо, реінкарнацію якогось там Отто фон Бісмарка.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell