prodigy написав:слабый президент ведет страну к краху курс доллара может быть на 102 месте, по сравнению с потерей страны
"Сильний" овоч привів країну туди ж. Країну до краху останні тридцять років веде "якісний" Илекторат. Маю великий сумнів, що [біо]"маси" проголосували б за, скажімо, реінкарнацію якогось там Отто фон Бісмарка.
В последнее время кажется, что тут ни Бисмарк, ни Ли Куан Ю не справились бы...
Коротше, не втримався я і купив сьогодні чергову порцію долярчиків! Навіть, на копійку дешевше, ніж минулої неділі Було так А сьогодні, так
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
alter написав:В последнее время кажется, что тут ни Бисмарк, ни Ли Куан Ю не справились бы...
Ну, з германцями є неодноразовий історичний досвід "співпраці": навіть в періоди до готів (судячи з даних генетики). З більш свіжого: держава Скоропадського. Навіть в московії німці спромоглися побудувати імперію.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Libo написав:Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку.
если сребрянной ложкой мешать чай \кофе в чашке то она стирается на кончике и получается неликвид
Libo написав:. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше,
эммм ..раньше золото продавали только в случае крайней нужды ... вы предлагаете сдавать просто так ? не даст вам жена просто так сдать ее золото , разве что вы свое ружье продадите , а удочки в ломбард отнесете
Долярчик написав:Потрібно нову голосовалку вгорі запіляти Скільки % заощаджень, Ви тримаєте у гривні? 1) ~ 2% 2) ~ 10% 3) ~ 25% 4) ~ 50% 5) ~ 75% 6) Ризикую, як Долярчик і тому тримаю ~ 98% у гривні!
треба додати пункти мінус 10% мінус 25% мінус 50 мінус 75% мінус 100% у мене гривні ? мінус 50% заощаджень
jump написав:Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мініальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби.
"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.
За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".
"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.
Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.
А можна було просто як Петя, ввести збір на коронавірус. Тільки порахувати Мілованову у КСЕ: 4,5% чи 5% і добавити до воєнного. Ділов то.