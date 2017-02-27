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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6177617861796180>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

centurionus написав:
  prodigy написав:слабый президент ведет страну к краху
курс доллара может быть на 102 месте, по сравнению с потерей страны

"Сильний" овоч привів країну туди ж. Країну до краху останні тридцять років веде "якісний" Илекторат. Маю великий сумнів, що [біо]"маси" проголосували б за, скажімо, реінкарнацію якогось там Отто фон Бісмарка.
В последнее время кажется, что тут ни Бисмарк, ни Ли Куан Ю не справились бы...
alter
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:50

Стратегія стратегічного стратега! ©®™)))

Коротше, не втримався я і купив сьогодні чергову порцію долярчиків!
Навіть, на копійку дешевше, ніж минулої неділі :)
Було так
Зображення
А сьогодні, так
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:52

  alter написав:В последнее время кажется, что тут ни Бисмарк, ни Ли Куан Ю не справились бы...

Ну, з германцями є неодноразовий історичний досвід "співпраці": навіть в періоди до готів (судячи з даних генетики). З більш свіжого: держава Скоропадського.
Навіть в московії німці спромоглися побудувати імперію.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:52

  Patrick написав:
  Долярчик написав:В найчарівнішому місті Лева щось дуже звузились 60/63
А з ранку який курс був?

я не знаю де долячик бере ті курси сам би по таких курсах "працював" , але як було 50/70 у всіх вікнах так і є ... з відхиленням 00/70 ( борзі ) і 50/75 ( наглі)
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:55

  sergikkc007 написав:Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект, предусматривающий повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5 тыс. грн.

нельзя плохо говорить о действующем президенте , меня за Это еще в школе к директору вызывали с родителями и проводили воспитательную работу . Но вы поняли что я хотел сказать о нашем президенте :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 16:58

  Libo написав:Таким образом, если вы едите ложкой из серебра Engelhard, то ее стоимость только за последнюю неделю выросла почти на тридцатку.
если сребрянной ложкой мешать чай \кофе в чашке то она стирается на кончике и получается неликвид :(
  Libo написав:. Золотые цацки вашей жены, из-за которых вы её ругали, обвиняли в марнотратстве, а может даже и били, уже сегодня могут принести семье доход больше,

эммм ..раньше золото продавали только в случае крайней нужды ... вы предлагаете сдавать просто так ? не даст вам жена просто так сдать ее золото , разве что вы свое ружье продадите , а удочки в ломбард отнесете :mrgreen:
  Долярчик написав:Потрібно нову голосовалку вгорі запіляти :)
Скільки % заощаджень, Ви тримаєте у гривні? :mrgreen:
1) ~ 2%
2) ~ 10%
3) ~ 25%
4) ~ 50%
5) ~ 75%
6) Ризикую, як Долярчик і тому тримаю ~ 98% у гривні! :D

треба додати пункти
мінус 10%
мінус 25%
мінус 50
мінус 75%
мінус 100%
у мене гривні ? мінус 50% заощаджень
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:44

  jump написав:Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мініальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.

За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".

"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.

Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.

А можна було просто як Петя, ввести збір на коронавірус. Тільки порахувати Мілованову у КСЕ: 4,5% чи 5% і добавити до воєнного. Ділов то.

п.с.
Не дякуйте, краще в Міністри візьміть.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 17:58

[quote="5032417:Долярчик"][/quote]


Всё, что выше 27 нельзя покупать
ну почему когда было па23+ не покупал?
в 2023 году будет курс па26,0 не выше
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:03

  AlexxK написав:Не обращайте внимание на этого персонажа.
Уникальный Дима был уличен во лжи неоднократно.

Тільки ніхто з вас приклади моєї брехні навести не може.
Твій пост про Путіна, Крим і Донбас я читав, ти не володієш інформацією.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:05

  yama написав:я не знаю де долячик бере ті курси сам би по таких курсах "працював" , але як було 50/70 у всіх вікнах так і є ... з відхиленням 00/70 ( борзі ) і 50/75 ( наглі)

можливо з мінфіну
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