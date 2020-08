Додано: Суб 08 сер, 2020 16:52

alter написав: В последнее время кажется, что тут ни Бисмарк, ни Ли Куан Ю не справились бы... В последнее время кажется, что тут ни Бисмарк, ни Ли Куан Ю не справились бы...

Ну, з германцями є неодноразовий історичний досвід "співпраці": навіть в періоди до готів (судячи з даних генетики). З більш свіжого: держава Скоропадського.

Навіть в московії німці спромоглися побудувати імперію. Ну, з германцями є неодноразовий історичний досвід "співпраці": навіть в періоди до готів (судячи з даних генетики). З більш свіжого: держава Скоропадського.Навіть в московії німці спромоглися побудувати імперію.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell