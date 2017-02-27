jump написав:Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мініальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби.
"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.
За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".
"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.
Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.
А можна було просто як Петя, ввести збір на коронавірус. Тільки порахувати Мілованову у КСЕ: 4,5% чи 5% і добавити до воєнного. Ділов то.
yama написав:я не знаю де долячик бере ті курси сам би по таких курсах "працював" , але як було 50/70 у всіх вікнах так і є ... з відхиленням 00/70 ( борзі ) і 50/75 ( наглі)
Сам малюю Вгорі чеки - я теж сам намалював!
Yuri_61 написав:Всё, что выше 27 нельзя покупать ну почему когда было па23+ не покупал?
Па 23,хх було не тривалий час, а пА24,хх не брав, бо не було великих сум в грн - купував доляри тоді виключно під замовлення товару для бізнесу, а "залишки" гривні закидував/поповняв/відкривав стовпці пА 17,5-18,5%!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!