RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6177617861796180

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:28

  flyman написав:
  jump написав:Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мініальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби.

"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.

За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".

"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.

Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.

А можна було просто як Петя, ввести збір на коронавірус. Тільки порахувати Мілованову у КСЕ: 4,5% чи 5% і добавити до воєнного. Ділов то.

п.с.
Не дякуйте, краще в Міністри візьміть.

  flyman написав:Зображення

Беремо! Такий бомж-міністр нам потрібен :)
change_pm
 
Повідомлень: 1746
З нами з: 03.02.16
Подякував: 51 раз.
Подякували: 389 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 18:31

Стратегія стратегічного стратега! ©®™))) ч. 2

  yama написав:я не знаю де долячик бере ті курси сам би по таких курсах "працював" , але як було 50/70 у всіх вікнах так і є ... з відхиленням 00/70 ( борзі ) і 50/75 ( наглі)

Сам малюю :D
Вгорі чеки - я теж сам намалював!
  Yuri_61 написав:Всё, что выше 27 нельзя покупать
ну почему когда было па23+ не покупал?

Па 23,хх було не тривалий час, а пА24,хх не брав, бо не було великих сум в грн - купував доляри тоді виключно під замовлення товару для бізнесу, а "залишки" гривні закидував/поповняв/відкривав стовпці пА 17,5-18,5%!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8382
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 19:10

  Yuri_61 написав:
  Долярчик написав:



Всё, что выше 27 нельзя покупать
ну почему когда было па23+ не покупал?
в 2023 году будет курс па26,0 не выше
. Привет Юрий 61!Всем Здоровья! В предидущем сообщении Вы обещали откупится по 25 + .(15, 06 сообщение). Вы как то осторожно.
холява
2
 
Повідомлень: 2895
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2602 раз.
Подякували: 2526 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 6177617861796180
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1960, 1961, 1962
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19614 2440433
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 15:49
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7137 1616025
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 11:59
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 110224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.