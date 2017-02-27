jump написав:Європейська бізнес асоціація виступила проти збільшення мініальної зарплати, на їх думку це призведе до збільшення тіньової зайнятості в країні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби.
"Збільшення фіскального тиску в розпал економічної кризи та невизначеності стимулюватиме зростання сектору "тіньових" заробітних плат, що призведе до зниження податкових надходжень від тієї частини бізнесу, яка вдасться до "тінізації" своєї діяльності", - йдеться у повідомленні.
За словами організації, наслідком цього буде погіршення умови діяльності саме для сумлінних платників: "вони нестимуть додаткові витрати на сплату ЄСВ, при цьому, стикаючись із посиленою недобросовісною конкуренцією з боку тіньового сектору, який зросте внаслідок прийняття пропонованого законопроєкту".
"Сумлінний бізнес втомився бути майданчиком для податкових експериментів. Період кризи відбився на усій бізнес спільноті, тож наразі важливо підтримати компанії, а не створювати додаткові перешкоди для прозорої діяльності бізнесу", - зазначили в EBA.
Асоціація наполягає на неприйнятності законопроєкту №3963, якщо не буде знижена максимальна величина бази нарахування ЄСВ.
А можна було просто як Петя, ввести збір на коронавірус. Тільки порахувати Мілованову у КСЕ: 4,5% чи 5% і добавити до воєнного. Ділов то.
yama написав:я не знаю де долячик бере ті курси сам би по таких курсах "працював" , але як було 50/70 у всіх вікнах так і є ... з відхиленням 00/70 ( борзі ) і 50/75 ( наглі)
Сам малюю Вгорі чеки - я теж сам намалював!
Yuri_61 написав:Всё, что выше 27 нельзя покупать ну почему когда было па23+ не покупал?
Па 23,хх було не тривалий час, а пА24,хх не брав, бо не було великих сум в грн - купував доляри тоді виключно під замовлення товару для бізнесу, а "залишки" гривні закидував/поповняв/відкривав стовпці пА 17,5-18,5%!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
slonic32 написав:.. забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый[/quote] короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг[/quote] Тяжело делать бизнес в одиночку. Бухгалтер - ты. Уборщик - ты. Продавец - ты. Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию - ты.
pppman написав:В наше время без связи, это как прошлом веке "без воды, - и не туды и не сюды"... Как можно в данном форуме говорить об экономии на связи (тем более 1-2 грн..))? Связь должна быть прежде всего надежная, а для этого ее должно быть две!.. Дома и тем более на работе (или на дома-работе) - это два кабеля от разных провайдеров. Мобильные - от двух операторов. При этом на одном из операторов можно взять минимальный пакет, но на втором всего должно быть в избытке, чтобы без сюрпризов... Это уже Библия нашего времени! Извините
Это всё понятно и так, без нравоучений. Вопрос был в другом: можно ли как-то хотя бы чисто номинально ударить по жадным провайдерам "рублем". Был тариф 150 грн на 4 недели, станет 180 грн. На ровном месте, в кризис. На Киевстаре барыг можно было наказать автопополнением на 1 грн/сутки. Тогда вместо 120 грн/4 недели выходило всего 28 грн/4 недели. При том, что во втором случае тот же безлимит, а интернета и минут на другие сети выходило в 2-2.5 раза больше. Потому и спросил, можно ли так же наказать за жадность и Водафон.
Отказаться от их услуг, в натуре...
https://mnp.com.ua/ru ЧТО ТАКОЕ MNP? Mobile Number Portability (MNP) – услуга ПОЛНОГО переноса номера к другому оператору. Меняйте оператора мобильной связи, сохраняя ВЕСЬ свой номер, включая код.