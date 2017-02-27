Додано: Суб 08 сер, 2020 22:57

yama написав: sequence написав: slonic32 написав: ..

забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д.

Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.



https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656607/ ..забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д.Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.

Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый

короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простятсколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гораА с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не вороватьХороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг

За последние 10 лет, самое тяжёлое время с трудоспособным персоналом. Найти кого-то при памяти, ответственного и дисциплинированного на должности Уходит огромное количество времени с невнятными перспективами. О рабочих специальностях людей с руками - почти нет. И дело не в зарплате, биомасса просто не может, не хватает ума, желания, знаний... какое-то сплошное месиво троечников-лентяев из которых пытаешься вытащить какие-то крупицы оставшихся при памяти людей. Все держится на 2-3 людях из 10. Убери этих двоих-троих и та оставшаяся в большинстве убогая масса нах не нужна. Просто не способна что-то созидать.Был на неделе в центральном отделении одного из системных банков, специалист с которым обычно решаю дела - в отпуске. Его зам - уволился, четыре девушки в кабинете, не смогли сделать примитивную проводку с ФОПа на личный счёт, да и вникать особо не хотели, футболя меня «до понедельника». Пришлось ходить отделением и отвлекать смотревшего какой-то сериал на мобильном бурчащего охранника, искать кто же мне поможет...Сегодня посетил центральное грузовое отделение Новой Почты - шарой@бищееся шобло мужиков-пацанов зрелого возраста, абсолютно пох@истическое отношение, медленно, в четвером за одной посылкой, гы-гы,га-га - создали очередь на ровном месте. Выдача посылки заняла 45 минут. В лучших традициях классической почты.Вообщем я о чем - люди есть, но они в громадном меньшинстве в сравнении с ордой бессмысленного, инфантильно-ленивого быдла. Процент примитивных голосующих за персонажей из мультика и инфантильных дурачков популистов - за все хорошее, против всего плохого - всего лишь яркое тому подтверждение.Увы, дальше будет не лучше.