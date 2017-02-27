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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6178617961806181

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:https://mnp.com.ua/ru
ЧТО ТАКОЕ MNP?
Mobile Number Portability (MNP) – услуга ПОЛНОГО переноса номера к другому оператору. Меняйте оператора мобильной связи, сохраняя ВЕСЬ свой номер, включая код.

Там хоть предупреждают как то тех тех кто вам звонит, что они попадают не на того оператора, или услугу можно назвать как мелкую пакость собеседнику ?
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 21:50

  Igneus написав:Какие будут мнения гуру валютного рынка по поводу полемики между Данилишиным и Алексашенко, а также предложений Николайчука из ICU:

https://www.dsnews.ua/economics/chogo-n ... 020-394617

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... henii.html


Я хоть и не отношу себя к валютным гурам, но отмечу, что Данилишин просто блестяще заткнул российского эксперда.

А Николайчук - всего лишь меркантильный спекулянт, который хочет продолжать доить ту же корову, чтобы не изобретать велосипед. Что он еще мог предложить?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 22:57

  yama написав:
  sequence написав:
  slonic32 написав:..
забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656607/

Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый

короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят :mrgreen: сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора :cry: А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать :idea: Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг


За последние 10 лет, самое тяжёлое время с трудоспособным персоналом. Найти кого-то при памяти, ответственного и дисциплинированного на должности Уходит огромное количество времени с невнятными перспективами. О рабочих специальностях людей с руками - почти нет. И дело не в зарплате, биомасса просто не может, не хватает ума, желания, знаний... какое-то сплошное месиво троечников-лентяев из которых пытаешься вытащить какие-то крупицы оставшихся при памяти людей. Все держится на 2-3 людях из 10. Убери этих двоих-троих и та оставшаяся в большинстве убогая масса нах не нужна. Просто не способна что-то созидать.
Был на неделе в центральном отделении одного из системных банков, специалист с которым обычно решаю дела - в отпуске. Его зам - уволился, четыре девушки в кабинете, не смогли сделать примитивную проводку с ФОПа на личный счёт, да и вникать особо не хотели, футболя меня «до понедельника». Пришлось ходить отделением и отвлекать смотревшего какой-то сериал на мобильном бурчащего охранника, искать кто же мне поможет...
Сегодня посетил центральное грузовое отделение Новой Почты - шарой@бищееся шобло мужиков-пацанов зрелого возраста, абсолютно пох@истическое отношение, медленно, в четвером за одной посылкой, гы-гы,га-га - создали очередь на ровном месте. Выдача посылки заняла 45 минут. В лучших традициях классической почты.
Вообщем я о чем - люди есть, но они в громадном меньшинстве в сравнении с ордой бессмысленного, инфантильно-ленивого быдла. Процент примитивных голосующих за персонажей из мультика и инфантильных дурачков популистов - за все хорошее, против всего плохого - всего лишь яркое тому подтверждение.
Увы, дальше будет не лучше.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:11

  Zebra написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Зображення

Беремо! Такий бомж-міністр нам потрібен :)

Это лофт-стайл.

творча майстерня нерда-хіпстера
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 23:16

  zРадио написав:
  Igneus написав:Какие будут мнения гуру валютного рынка по поводу полемики между Данилишиным и Алексашенко, а также предложений Николайчука из ICU:

https://www.dsnews.ua/economics/chogo-n ... 020-394617

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... henii.html


Я хоть и не отношу себя к валютным гурам, но отмечу, что Данилишин просто блестяще заткнул российского эксперда.

А Николайчук - всего лишь меркантильный спекулянт, который хочет продолжать доить ту же корову, чтобы не изобретать велосипед. Что он еще мог предложить?..

Вопрос что он может предложить сегодня и завтра, а не как он разложит почему Смолий и российский эксперт не прав ;) Смолий - это прошлое, которое будут сравнивать с настоящим и т.к. Данилишин остался все просто будут посмотреть, а что же теперь :) в чем прогрессивность Шевченко и как "регресс прошлого" будет превращен в прогресс настоящего, пока польский сыр стал дороже и надо посмотреть привело ли это к остановке падения пром производства :)
stm
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