yama написав:https://mnp.com.ua/ru ЧТО ТАКОЕ MNP? Mobile Number Portability (MNP) – услуга ПОЛНОГО переноса номера к другому оператору. Меняйте оператора мобильной связи, сохраняя ВЕСЬ свой номер, включая код.
Там хоть предупреждают как то тех тех кто вам звонит, что они попадают не на того оператора, или услугу можно назвать как мелкую пакость собеседнику ?
slonic32 написав:.. забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг
За последние 10 лет, самое тяжёлое время с трудоспособным персоналом. Найти кого-то при памяти, ответственного и дисциплинированного на должности Уходит огромное количество времени с невнятными перспективами. О рабочих специальностях людей с руками - почти нет. И дело не в зарплате, биомасса просто не может, не хватает ума, желания, знаний... какое-то сплошное месиво троечников-лентяев из которых пытаешься вытащить какие-то крупицы оставшихся при памяти людей. Все держится на 2-3 людях из 10. Убери этих двоих-троих и та оставшаяся в большинстве убогая масса нах не нужна. Просто не способна что-то созидать. Был на неделе в центральном отделении одного из системных банков, специалист с которым обычно решаю дела - в отпуске. Его зам - уволился, четыре девушки в кабинете, не смогли сделать примитивную проводку с ФОПа на личный счёт, да и вникать особо не хотели, футболя меня «до понедельника». Пришлось ходить отделением и отвлекать смотревшего какой-то сериал на мобильном бурчащего охранника, искать кто же мне поможет... Сегодня посетил центральное грузовое отделение Новой Почты - шарой@бищееся шобло мужиков-пацанов зрелого возраста, абсолютно пох@истическое отношение, медленно, в четвером за одной посылкой, гы-гы,га-га - создали очередь на ровном месте. Выдача посылки заняла 45 минут. В лучших традициях классической почты. Вообщем я о чем - люди есть, но они в громадном меньшинстве в сравнении с ордой бессмысленного, инфантильно-ленивого быдла. Процент примитивных голосующих за персонажей из мультика и инфантильных дурачков популистов - за все хорошее, против всего плохого - всего лишь яркое тому подтверждение. Увы, дальше будет не лучше.
Я хоть и не отношу себя к валютным гурам, но отмечу, что Данилишин просто блестяще заткнул российского эксперда.
А Николайчук - всего лишь меркантильный спекулянт, который хочет продолжать доить ту же корову, чтобы не изобретать велосипед. Что он еще мог предложить?..
Вопрос что он может предложить сегодня и завтра, а не как он разложит почему Смолий и российский эксперт не прав Смолий - это прошлое, которое будут сравнивать с настоящим и т.к. Данилишин остался все просто будут посмотреть, а что же теперь в чем прогрессивность Шевченко и как "регресс прошлого" будет превращен в прогресс настоящего, пока польский сыр стал дороже и надо посмотреть привело ли это к остановке падения пром производства
yama написав:https://mnp.com.ua/ru ЧТО ТАКОЕ MNP? Mobile Number Portability (MNP) – услуга ПОЛНОГО переноса номера к другому оператору. Меняйте оператора мобильной связи, сохраняя ВЕСЬ свой номер, включая код.
Там хоть предупреждают как то тех тех кто вам звонит, что они попадают не на того оператора, или услугу можно назвать как мелкую пакость собеседнику ?
Да, женский голос предупреждает что звонок на другого оператора. Как по мне то тоже неудобно, каждый раз кому-то это слушать. Поэтому решил воздержаться от смены.
sailed написав:Да, женский голос предупреждает что звонок на другого оператора. Как по мне то тоже неудобно, каждый раз кому-то это слушать. Поэтому решил воздержаться от смены.
Это из серии - Каких вам реформ еще не хватает ? Называется полное неуважение к собеседнику, которого заставляют перед разговором слушать что-то и терять время. Гораздо логичнее, чтобы такие входящие замаскированные межоператорские звонки изначально тихо и молча оплачивались за счёт экспериментатора, который всё замутил. А там уже принимающий звонок должен пояснить другому, что он не может долго болтать потому что дорого. А если ему недорого или у него безлимит, тогда вообще можно обойтись без предупреждений.
freeze написав:Гораздо логичнее, чтобы такие входящие замаскированные межоператорские звонки изначально тихо и молча оплачивались за счёт экспериментатора, который всё замутил. А там уже принимающий звонок должен пояснить другому, что он не может долго болтать потому что дорого. А если ему недорого или у него безлимит, тогда вообще можно обойтись без предупреждений.
При современном уровне технологий, телефоны вполне уже могут обходиться вообще без операторов. Вокруг много смартфонов, при желании их вполне можно организовать в самодостаточную сеть, не нуждающуюся в операторах. Звонки и интернет будут передаваться от телефона к телефону по беспроводным коммуникациям WiFi или BT. Проблема возникнет там, где рядом нет других смартфонов. Но со временем умной электроники становится все больше и рано или поздно операторы-монополисты со своими тарифами на звонки отомрут. А звонки и интернет станут бесплатными.