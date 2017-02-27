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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6179618061816182

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:24

  Амвросий написав:
  vitaliian написав:Новая разработка Oppo позволит оставаться на связи, фактически, в любой точке планеты – главное, чтобы на расстоянии трех километров было еще как минимум одно устройство с чипом MeshTalk.


для удаленных мест, где нет соседей со смартфоном будет спутниковый интернет, доступный в любой точке планеты, даже там куда базовые станции операторов не дотягивались :)
https://www.starlink.com/

спутниковый интернет бесплатным быть не может - космос дорогое удовольствие. Бесплатной моб.связь может сделать только радиосвязь типа рация в обход вышек оператора. Открытые вопросы маршрутизации и поддержки невыгодной операторам опции производителями смартфонов.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 11:41

  Igneus написав:Какие будут мнения гуру валютного рынка по поводу полемики между Данилишиным и Алексашенко, а также предложений Николайчука из ICU:

https://www.dsnews.ua/economics/chogo-n ... 020-394617

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... henii.html


Да не согласен я, с обоими ... :lol:


Говорят о курсе гривны по отношению к валютам других стран и не слова об этих других валютах и о международном контексте!
Напомню.
Как это было ...
Сначала Китай, потом Европа, потом другие страны обьявили валютную войну США и доллару. Т.е. начали печатать деньги и искуственно опускать курс своих валют для получения преференций в международной торговле. Трамп принял вызов ответил беспрецедентным печатанием доллара. Европа и остальной мир сразу запросили перемирия - допечатали ровно столько, сколько надо чтобы восстановить равновесие, существовашее до войн, и пообещали в дальнейшем постепенно поднять курсы своих валют. :!:
А вот Украина в этих войнах осталась в стороне и трофеи ей не достались. Яков гривну не печатал и её курс резко вырос по отношению к валютам, которые ослабли. В итоге мы получили известные потери. :(
В итоге масонерия и Базель приняли решение снять Якоба за профнепригодность и противопоставление себя мировому финансовому сообществу. И пусть вас не смущает озабоченность МВФ по поводу отставки Якова. Это были понты для приезжих. На самом деле МВФ сейчас озабочено только тем, чтобы новая команда НБУ не взялась очень рьяно догонять международную валютную гармонию путем печатания гривны. :?
Libo
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