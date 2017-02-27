Додано: Нед 09 сер, 2020 11:41

Igneus написав: Какие будут мнения гуру валютного рынка по поводу полемики между Данилишиным и Алексашенко, а также предложений Николайчука из ICU:



https://www.dsnews.ua/economics/chogo-n ... 020-394617



https://bin.ua/news/economics/economic/ ... henii.html Какие будут мнения гуру валютного рынка по поводу полемики между Данилишиным и Алексашенко, а также предложений Николайчука из ICU:

Да не согласен я, с обоими ...Говорят о курсе гривны по отношению к валютам других стран и не слова об этих других валютах и о международном контексте!Напомню.Как это было ...Сначала Китай, потом Европа, потом другие страны обьявили валютную войну США и доллару. Т.е. начали печатать деньги и искуственно опускать курс своих валют для получения преференций в международной торговле. Трамп принял вызов ответил беспрецедентным печатанием доллара. Европа и остальной мир сразу запросили перемирия - допечатали ровно столько, сколько надо чтобы восстановить равновесие, существовашее до войн, и пообещали в дальнейшем постепенно поднять курсы своих валют.А вот Украина в этих войнах осталась в стороне и трофеи ей не достались. Яков гривну не печатал и её курс резко вырос по отношению к валютам, которые ослабли. В итоге мы получили известные потери.В итоге масонерия и Базель приняли решение снять Якоба за профнепригодность и противопоставление себя мировому финансовому сообществу. И пусть вас не смущает озабоченность МВФ по поводу отставки Якова. Это были понты для приезжих. На самом деле МВФ сейчас озабочено только тем, чтобы новая команда НБУ не взялась очень рьяно догонять международную валютную гармонию путем печатания гривны.