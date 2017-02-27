slonic32 написав:.. забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый[/quote] короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг[/quote] Тяжело делать бизнес в одиночку. Бухгалтер - ты. Уборщик - ты. Продавец - ты. Грузчик, который забухал и не вышел на работу, подставив всю компанию - ты.
slonic32 написав:.. забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг
За последние 10 лет, самое тяжёлое время с трудоспособным персоналом. Найти кого-то при памяти, ответственного и дисциплинированного на должности Уходит огромное количество времени с невнятными перспективами. О рабочих специальностях людей с руками - почти нет. И дело не в зарплате, биомасса просто не может, не хватает ума, желания, знаний... какое-то сплошное месиво троечников-лентяев из которых пытаешься вытащить какие-то крупицы оставшихся при памяти людей. Все держится на 2-3 людях из 10. Убери этих двоих-троих и та оставшаяся в большинстве убогая масса нах не нужна. Просто не способна что-то созидать. Был на неделе в центральном отделении одного из системных банков, специалист с которым обычно решаю дела - в отпуске. Его зам - уволился, четыре девушки в кабинете, не смогли сделать примитивную проводку с ФОПа на личный счёт, да и вникать особо не хотели, футболя меня «до понедельника». Пришлось ходить отделением и отвлекать смотревшего какой-то сериал на мобильном бурчащего охранника, искать кто же мне поможет... Сегодня посетил центральное грузовое отделение Новой Почты - шарой@бищееся шобло мужиков-пацанов зрелого возраста, абсолютно пох@истическое отношение, медленно, в четвером за одной посылкой, гы-гы,га-га - создали очередь на ровном месте. Выдача посылки заняла 45 минут. В лучших традициях классической почты. Вообщем я о чем - люди есть, но они в громадном меньшинстве в сравнении с ордой бессмысленного, инфантильно-ленивого быдла. Процент примитивных голосующих за персонажей из мультика и инфантильных дурачков популистов - за все хорошее, против всего плохого - всего лишь яркое тому подтверждение. Увы, дальше будет не лучше.
Я хоть и не отношу себя к валютным гурам, но отмечу, что Данилишин просто блестяще заткнул российского эксперда.
А Николайчук - всего лишь меркантильный спекулянт, который хочет продолжать доить ту же корову, чтобы не изобретать велосипед. Что он еще мог предложить?..
Вопрос что он может предложить сегодня и завтра, а не как он разложит почему Смолий и российский эксперт не прав Смолий - это прошлое, которое будут сравнивать с настоящим и т.к. Данилишин остался все просто будут посмотреть, а что же теперь в чем прогрессивность Шевченко и как "регресс прошлого" будет превращен в прогресс настоящего, пока польский сыр стал дороже и надо посмотреть привело ли это к остановке падения пром производства
Говорят о курсе гривны по отношению к валютам других стран и не слова об этих других валютах и о международном контексте! Напомню. Как это было ... Сначала Китай, потом Европа, потом другие страны обьявили валютную войну США и доллару. Т.е. начали печатать деньги и искуственно опускать курс своих валют для получения преференций в международной торговле. Трамп принял вызов ответил беспрецедентным печатанием доллара. Европа и остальной мир сразу запросили перемирия - допечатали ровно столько, сколько надо чтобы восстановить равновесие, существовашее до войн, и пообещали в дальнейшем постепенно поднять курсы своих валют. А вот Украина в этих войнах осталась в стороне и трофеи ей не достались. Яков гривну не печатал и её курс резко вырос по отношению к валютам, которые ослабли. В итоге мы получили известные потери. В итоге масонерия и Базель приняли решение снять Якоба за профнепригодность и противопоставление себя мировому финансовому сообществу. И пусть вас не смущает озабоченность МВФ по поводу отставки Якова. Это были понты для приезжих. На самом деле МВФ сейчас озабочено только тем, чтобы новая команда НБУ не взялась очень рьяно догонять международную валютную гармонию путем печатания гривны.
На середину дня, в гостинному місті Лева, цифри на табло показують так 57/61(62) Але ж ви всі пам'ятаєте, що вчора Долярчик купував долярчики пА27, 57
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 09 сер, 2020 13:14, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!