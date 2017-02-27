только занимают и тратят олигархи, а долг вешают на пересичных, которые этих кредитов и в глаза не видели, но будут вынуждены отдавать многими поколениями...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:07
только занимают и тратят олигархи, а долг вешают на пересичных, которые этих кредитов и в глаза не видели, но будут вынуждены отдавать многими поколениями...
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