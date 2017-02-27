Додано: Нед 09 сер, 2020 14:36

За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами каналами становив



- в Україну з-за кордону – 5 365 млн дол (у т.ч. за червень - 856 млн дол, за травень - 805 млн дол, за квітень - 794 млн дол, за березень - 925 млн дол, за лютий - 994 млн дол, за січень - 991 млн дол), тоді як за 6 місяців-2019 було 5 575 млн дол.



- з України за кордон – 246 млн дол. США в еквіваленті.



Щодо переказів через системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення):



- 1 187 млн дол. США у еквіваленті або понад одна п’ята частина від всіх надходжень – саме стільки надіслано в Україну в такий спосіб. Це на 8% більше, ніж у першому півріччі 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж трохи зросла – з 355 до 374 дол. США (на 5,4%);



- 212 млн дол. США у еквіваленті надіслано за кордон через системи переказу коштів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%. Цей найпопулярніший спосіб забезпечив понад чотири п’ятих від усіх приватних переказів з України. На 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України: 462 дол. США у порівнянні із 358 дол. США у першому півріччі торік.



Найпопулярніші "коридори" переказів майже не змінилися:



- в Україну найбільше коштів надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини;



- з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Польщі.



Збільшився і обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів. 117 938 млн грн або 4 551 млн дол. США в еквіваленті – це на третину більше (на 31,3%), ніж торік у першому півріччі.



Більше 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем:



- NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 45,12% переказів у межах України;



- Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 21,42% переказів у межах України;



- Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 11,89% переказів у межах України.

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