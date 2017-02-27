только занимают и тратят олигархи, а долг вешают на пересичных, которые этих кредитов и в глаза не видели, но будут вынуждены отдавать многими поколениями...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 сер, 2020 13:07
только занимают и тратят олигархи, а долг вешают на пересичных, которые этих кредитов и в глаза не видели, но будут вынуждены отдавать многими поколениями...
Додано: Нед 09 сер, 2020 14:09
1) може людина аскет багато хто з людей обмежує себе в силу якихось причин. Тут он дві сторінки обговорювали як платити за мобыльний звязок 1 грн в місяць ( я то знаю але халява дял тих хто підключився років 10-12 назад ) і як економити на оплаті комісії комунальних послуг онлайн теж по 1 грн А тут прям барські умови ! я без електрики і газу жив по 4 місяці літом в селі їжа готувалась на дровах мені правда було в районі 7 років , але якогось дискомфорту не памятаю , навпаки дістав 20 відер з колодця протопив пічку і зоробив собі гарячий душ ! і до не таких далеких часів ( ну так років 25 тому ) по митися в селі було за свято. А ще років зо 5 тому на деяких "курортах" України в зйомному житлі воду гріли для постояльців на сонці ! і таке "койко место " і зараз коштує 100-120 грн\доба . Помітьте я не даю характеристику це добре чи погано і не даю оціночної думки .
НЕТ оценочному мнению !
Востаннє редагувалось yama в Нед 09 сер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 09 сер, 2020 14:16
Додано: Нед 09 сер, 2020 14:26
все деньги в валюте в ожидании курса 50 поэтому кухня такая, у других вапще кухни (и даже цоколя в подвале) нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 09 сер, 2020 14:36
За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами каналами становив
- в Україну з-за кордону – 5 365 млн дол (у т.ч. за червень - 856 млн дол, за травень - 805 млн дол, за квітень - 794 млн дол, за березень - 925 млн дол, за лютий - 994 млн дол, за січень - 991 млн дол), тоді як за 6 місяців-2019 було 5 575 млн дол.
- з України за кордон – 246 млн дол. США в еквіваленті.
Щодо переказів через системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення):
- 1 187 млн дол. США у еквіваленті або понад одна п’ята частина від всіх надходжень – саме стільки надіслано в Україну в такий спосіб. Це на 8% більше, ніж у першому півріччі 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж трохи зросла – з 355 до 374 дол. США (на 5,4%);
- 212 млн дол. США у еквіваленті надіслано за кордон через системи переказу коштів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%. Цей найпопулярніший спосіб забезпечив понад чотири п’ятих від усіх приватних переказів з України. На 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України: 462 дол. США у порівнянні із 358 дол. США у першому півріччі торік.
Найпопулярніші "коридори" переказів майже не змінилися:
- в Україну найбільше коштів надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини;
- з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Польщі.
Збільшився і обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів. 117 938 млн грн або 4 551 млн дол. США в еквіваленті – це на третину більше (на 31,3%), ніж торік у першому півріччі.
Більше 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем:
- NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 45,12% переказів у межах України;
- Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 21,42% переказів у межах України;
- Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 11,89% переказів у межах України.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 09 сер, 2020 14:46
Так, можна і про плани Долярчика поговорити
(бізнес-ідея)
Взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!
Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)
>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри)
Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн
Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом!
Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!
А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!
ДумайТЕ!
ПідказуйТЕ свої думки!
ВказуйТЕ мені на мої помилки!
Тут є лише 1 невеликий мінус - незавершене будівництво не кредитують
Але, можна під заставу свого житла, ну чи житла тещі!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 09 сер, 2020 15:13
они что провели опрос водителей автобусов международных рейсов?
ну и других заробитчан ко орые везут из рук в руки... обычно это так делаеться кто то один едет домой и везет передачки всех кто попросит и на автовокзале раздает конверты толпе встречающих, ну или вараинт с водилой выше
Додано: Нед 09 сер, 2020 15:16
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