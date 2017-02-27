flyman написав:Не дякуйте, краще в Міністри візьміть.
flyman написав:
Беремо! Такий бомж-міністр нам потрібен
1) може людина аскет багато хто з людей обмежує себе в силу якихось причин. Тут он дві сторінки обговорювали як платити за мобыльний звязок 1 грн в місяць ( я то знаю але халява дял тих хто підключився років 10-12 назад ) і як економити на оплаті комісії комунальних послуг онлайн теж по 1 грн А тут прям барські умови ! я без електрики і газу жив по 4 місяці літом в селі їжа готувалась на дровах мені правда було в районі 7 років , але якогось дискомфорту не памятаю , навпаки дістав 20 відер з колодця протопив пічку і зоробив собі гарячий душ ! і до не таких далеких часів ( ну так років 25 тому ) по митися в селі було за свято. А ще років зо 5 тому на деяких "курортах" України в зйомному житлі воду гріли для постояльців на сонці ! і таке "койко место " і зараз коштує 100-120 грн\доба . Помітьте я не даю характеристику це добре чи погано і не даю оціночної думки . НЕТ оценочному мнению !
Востаннє редагувалось yama в Нед 09 сер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами каналами становив
- в Україну з-за кордону – 5 365 млн дол (у т.ч. за червень - 856 млн дол, за травень - 805 млн дол, за квітень - 794 млн дол, за березень - 925 млн дол, за лютий - 994 млн дол, за січень - 991 млн дол), тоді як за 6 місяців-2019 було 5 575 млн дол.
- з України за кордон – 246 млн дол. США в еквіваленті.
Щодо переказів через системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення):
- 1 187 млн дол. США у еквіваленті або понад одна п’ята частина від всіх надходжень – саме стільки надіслано в Україну в такий спосіб. Це на 8% більше, ніж у першому півріччі 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж трохи зросла – з 355 до 374 дол. США (на 5,4%);
- 212 млн дол. США у еквіваленті надіслано за кордон через системи переказу коштів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%. Цей найпопулярніший спосіб забезпечив понад чотири п’ятих від усіх приватних переказів з України. На 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України: 462 дол. США у порівнянні із 358 дол. США у першому півріччі торік.
Найпопулярніші "коридори" переказів майже не змінилися:
- в Україну найбільше коштів надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини;
- з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Польщі.
Збільшився і обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів. 117 938 млн грн або 4 551 млн дол. США в еквіваленті – це на третину більше (на 31,3%), ніж торік у першому півріччі.
Більше 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем:
- NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 45,12% переказів у межах України;
- Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 21,42% переказів у межах України;
- Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 11,89% переказів у межах України.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Investor_K написав:А что это за фото кухни вверху страницы?
тренд ( мода) такая постить свои кухни :mrgreen до этого определяли сколько тратить на связь ) за что я люблю эту тему тут и про стирку выбор носков можно поговорить :mrgreen
Так, можна і про плани Долярчика поговорити
(бізнес-ідея) Взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн! Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.) >>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри) Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все! Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом! Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???! А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково! ДумайТЕ! ПідказуйТЕ свої думки! ВказуйТЕ мені на мої помилки!
Тут є лише 1 невеликий мінус - незавершене будівництво не кредитують Але, можна під заставу свого житла, ну чи житла тещі!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
prodigy написав:За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив
они что провели опрос водителей автобусов международных рейсов? ну и других заробитчан ко орые везут из рук в руки... обычно это так делаеться кто то один едет домой и везет передачки всех кто попросит и на автовокзале раздает конверты толпе встречающих, ну или вараинт с водилой выше