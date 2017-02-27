RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6178617961806181

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:09

  change_pm написав:
  flyman написав:Не дякуйте, краще в Міністри візьміть.

  flyman написав:Зображення

Беремо! Такий бомж-міністр нам потрібен :)

1) може людина аскет :?: багато хто з людей обмежує себе в силу якихось причин. Тут он дві сторінки обговорювали як платити за мобыльний звязок 1 грн в місяць ( я то знаю :oops: але халява дял тих хто підключився років 10-12 назад ) і як економити на оплаті комісії комунальних послуг онлайн теж по 1 грн :mrgreen: А тут прям барські умови ! я без електрики і газу жив по 4 місяці літом в селі їжа готувалась на дровах мені правда було в районі 7 років , але якогось дискомфорту не памятаю , навпаки дістав 20 відер з колодця протопив пічку і зоробив собі гарячий душ ! і до не таких далеких часів ( ну так років 25 тому ) по митися в селі було за свято. А ще років зо 5 тому на деяких "курортах" України в зйомному житлі воду гріли для постояльців на сонці ! і таке "койко место " і зараз коштує 100-120 грн\доба . Помітьте я не даю характеристику це добре чи погано і не даю оціночної думки .
НЕТ оценочному мнению !
Востаннє редагувалось yama в Нед 09 сер, 2020 15:09, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4791 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:16

  Investor_K написав:А что это за фото кухни вверху страницы?

тренд ( мода) такая постить свои кухни :mrgreen: до этого определяли сколько тратить на связь :) за что я люблю эту тему тут и про стирку выбор носков можно поговорить :mrgreen:
yama
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4791 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:26

  yama написав:
  Investor_K написав:А что это за фото кухни вверху страницы?

тренд ( мода) такая постить свои кухни :mrgreen: до этого определяли сколько тратить на связь :) за что я люблю эту тему тут и про стирку выбор носков можно поговорить :mrgreen:

все деньги в валюте в ожидании курса 50 поэтому кухня такая, у других вапще кухни (и даже цоколя в подвале) нет.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4327
З нами з: 06.04.16
Подякував: 903 раз.
Подякували: 1232 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:36

За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами каналами становив

- в Україну з-за кордону – 5 365 млн дол (у т.ч. за червень - 856 млн дол, за травень - 805 млн дол, за квітень - 794 млн дол, за березень - 925 млн дол, за лютий - 994 млн дол, за січень - 991 млн дол), тоді як за 6 місяців-2019 було 5 575 млн дол.

- з України за кордон – 246 млн дол. США в еквіваленті.

Щодо переказів через системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення):

- 1 187 млн дол. США у еквіваленті або понад одна п’ята частина від всіх надходжень – саме стільки надіслано в Україну в такий спосіб. Це на 8% більше, ніж у першому півріччі 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж трохи зросла – з 355 до 374 дол. США (на 5,4%);

- 212 млн дол. США у еквіваленті надіслано за кордон через системи переказу коштів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%. Цей найпопулярніший спосіб забезпечив понад чотири п’ятих від усіх приватних переказів з України. На 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України: 462 дол. США у порівнянні із 358 дол. США у першому півріччі торік.

Найпопулярніші "коридори" переказів майже не змінилися:

- в Україну найбільше коштів надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини;

- з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Польщі.

Збільшився і обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів. 117 938 млн грн або 4 551 млн дол. США в еквіваленті – це на третину більше (на 31,3%), ніж торік у першому півріччі.

Більше 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем:

- NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 45,12% переказів у межах України;

- Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 21,42% переказів у межах України;

- Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 11,89% переказів у межах України.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 14:46

  yama написав:
  Investor_K написав:А что это за фото кухни вверху страницы?

тренд ( мода) такая постить свои кухни :mrgreen до этого определяли сколько тратить на связь ) за что я люблю эту тему тут и про стирку выбор носков можно поговорить :mrgreen

Так, можна і про плани Долярчика поговорити :mrgreen:

(бізнес-ідея)
Взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн!
Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.)
>>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника :) подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри)
Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн
Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.

Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом!
Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???!
А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково!
ДумайТЕ! :D
ПідказуйТЕ свої думки!
ВказуйТЕ мені на мої помилки!

Тут є лише 1 невеликий мінус - незавершене будівництво не кредитують :mrgreen:
Але, можна під заставу свого житла, ну чи житла тещі! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8389
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 15:13

  prodigy написав:За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив
они что провели опрос водителей автобусов международных рейсов? :shock:
ну и других заробитчан коnорые везут из рук в руки... обычно это так делается кто то один едет домой и везет передачки всех кто попросит и на автовокзале раздает конверты толпе встречающих, ну или вараинт с водилой выше
Востаннє редагувалось yama в Нед 09 сер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
yama
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4791 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 16:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:(бізнес-ідея)

Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.


И где тут бизнес?
Это просто вложение 700 тыс в квартиру.
А через 20 лет, как ипотеку выплатите, то в ней скорее не арендаторы, а дети ваши будут жить. )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3273
З нами з: 24.06.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:21

  yama написав:
  prodigy написав:За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив
они что провели опрос водителей автобусов международных рейсов? :shock:
ну и других заробитчан ко орые везут из рук в руки... обычно это так делаеться кто то один едет домой и везет передачки всех кто попросит и на автовокзале раздает конверты толпе встречающих, ну или вараинт с водилой выше


все проще...неофіційними каналами передают небольшие суммы 250-300 евро, просто умножили среднепотолочное на 300 евро

тот, кто едет домой не должен превышать эквивалент 10к евро

как-то переводил 1000 евро из Португалии (Лиссабон) через WU (комиссия 10 евро),
потом через 5-6дней 1000 долл из Польши-тоже через WU (комиссия 30 долл)...сказали что евро или злотий -1%, доллар 3%(так как не валюта ЕС) (знал бы -взял бы евро на перевод)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 17:24

  Aps написав:
Долярчик написав:(бізнес-ідея)

Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.


И где тут бизнес?
Это просто вложение 700 тыс в квартиру.
А через 20 лет, как ипотеку выплатите, то в ней скорее не арендаторы, а дети ваши будут жить. )


через 20 лет китайцы там будут жить (они в наступные 5-7 лет подкинут еще с 10-20 разных вирусов, лаборатории у них не зря стараются)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:16

  prodigy написав:через 20 лет китайцы там будут жить (они в наступные 5-7 лет подкинут еще с 10-20 разных вирусов, лаборатории у них не зря стараются)
?????? зачем это здесь
yama
 
Повідомлень: 2539
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4791 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6178617961806181
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, yama і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1960, 1961, 1962
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19618 2442133
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 12:45
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7137 1616500
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 11:59
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 110303
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.