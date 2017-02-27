Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все! Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
И где тут бизнес? Это просто вложение 700 тыс в квартиру. А через 20 лет, как ипотеку выплатите, то в ней скорее не арендаторы, а дети ваши будут жить. )
Там пораховано іпотеку на 15р. І це швидше, як пенсійний фонд - вклав 700К на 15р., а після 15р. можна далі здавати, отримуючи таку своєрідну "пенсію", або продати, і за ті гроші відвідати декілька країн
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!