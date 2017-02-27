RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6179618061816182

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:34

Зробити всіх разом!)))

  Aps написав:
Долярчик написав:(бізнес-ідея)

Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн!
Все!
Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.


И где тут бизнес?
Это просто вложение 700 тыс в квартиру.
А через 20 лет, как ипотеку выплатите, то в ней скорее не арендаторы, а дети ваши будут жить. )

Там пораховано іпотеку на 15р.
І це швидше, як пенсійний фонд - вклав 700К на 15р., а після 15р. можна далі здавати, отримуючи таку своєрідну "пенсію", або продати, і за ті гроші відвідати декілька країн :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8394
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 18:36

  yama написав:
  prodigy написав:через 20 лет китайцы там будут жить (они в наступные 5-7 лет подкинут еще с 10-20 разных вирусов, лаборатории у них не зря стараются)
?????? зачем это здесь


затем
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6121
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 19:22

  prodigy написав:
  yama написав:
  prodigy написав:через 20 лет китайцы там будут жить (они в наступные 5-7 лет подкинут еще с 10-20 разных вирусов, лаборатории у них не зря стараются)
?????? зачем это здесь


затем

совсем плохи вы стали
Конспирология на марше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5034
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1045 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 21:32

омеріка в огнє...
і ці люди будуть нас учіть жить :) жесть

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9221
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 603 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33

  greenozon написав:омеріка в огнє...
і ці люди будуть нас учіть жить :) жесть


Якийсь черговий пропагандон в сорочці CHELYABINSK вєщає нам як в Америці білих лінчують?
sailed
 
Повідомлень: 408
З нами з: 24.05.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6179618061816182
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sailed і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1960, 1961, 1962
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19618 2442543
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 12:45
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7137 1616620
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 11:59
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 110320
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.