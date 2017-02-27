Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 сер, 2020 18:34
Aps написав: Долярчик написав:(бізнес-ідея) Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все! Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
И где тут бизнес?
Это просто вложение 700 тыс в квартиру.
А через 20 лет, как ипотеку выплатите, то в ней скорее не арендаторы, а дети ваши будут жить. )
Там пораховано іпотеку на 15р.
І це швидше, як пенсійний фонд - вклав 700К на 15р., а після 15р. можна далі здавати, отримуючи таку своєрідну "пенсію", або продати, і за ті гроші відвідати декілька країн
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Додано: Нед 09 сер, 2020 18:36
yama написав: prodigy написав:
через 20 лет китайцы там будут жить (они в наступные 5-7 лет подкинут еще с 10-20 разных вирусов, лаборатории у них не зря стараются)
?????? зачем это здесь
затем
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prodigy
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Додано: Нед 09 сер, 2020 19:22
prodigy написав: yama написав: prodigy написав:
через 20 лет китайцы там будут жить (они в наступные 5-7 лет подкинут еще с 10-20 разных вирусов, лаборатории у них не зря стараются)
?????? зачем это здесь
затем
совсем плохи вы стали
Конспирология на марше
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Додано: Нед 09 сер, 2020 21:32
омеріка в огнє...
і ці люди будуть нас учіть жить
жесть
greenozon
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Додано: Нед 09 сер, 2020 22:33
greenozon написав:
омеріка в огнє...
і ці люди будуть нас учіть жить
жесть
Якийсь черговий пропагандон в сорочці CHELYABINSK вєщає нам як в Америці білих лінчують?
sailed
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Додано: Нед 09 сер, 2020 23:42
greenozon написав:
омеріка в огнє...
і ці люди будуть нас учіть жить
жесть
Це ви про того ватного вєщуна?.. Нецікаво.
sergey_sryvkin
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Додано: Пон 10 сер, 2020 01:45
В Беларуси крутяк
Сябры молодцы радуют и массовостью и состоянием духа и даже кучей силовиков занявших позицию нейтралитета и неприменения насилия. Это похоже на реальное пробуждение нации В РФии пиплу очередной пример, что очень важно, а там легитимности у плешивого не больше #ЖивеБеларусь
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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