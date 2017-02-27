Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все! Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
И где тут бизнес? Это просто вложение 700 тыс в квартиру. А через 20 лет, как ипотеку выплатите, то в ней скорее не арендаторы, а дети ваши будут жить. )
Там пораховано іпотеку на 15р. І це швидше, як пенсійний фонд - вклав 700К на 15р., а після 15р. можна далі здавати, отримуючи таку своєрідну "пенсію", або продати, і за ті гроші відвідати декілька країн
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Так, можна і про плани Долярчика поговорити :mrgreen
(бізнес-ідея) Взяти в новобуді, в напівзбудованому, в ІПОТЕКУ, наприклад, однуху в нормальній локації за 750Кгрн! Далі >>> 250Кгрн - перший внесок + 50Кгрн всякі страхівки/послуги нотаріуса і т. п. >>> 500Кгрн - іпотечний кредит, де місячний платіж складає ~7Кгрн/міс. на 15р(один банк так мені порахував, і на 20р ~ 6 600Кгрн/міс.) >>> рік чекаємо/сплачуємо 7К/міс до здачі будинку >>> далі, витягуємо з загашника подушку безпеки 150К і робимо своїми руками ремонт "під оренду" з меблями, або ще +100К і роблять, майже все, майстри) Підсумок: 250 + 50 + 105(платіж по іпотеці за рік до здачі будинку + 3міс ремонт) + 250(ремонт з майстрами) = 655Кгрн Нехай, жирно заокруглю(на непередбачувані витрати) до 700Кгрн! Все! Далі квартиранти сплачують мені платіж по іпотеці, або ще й 1-2Кгрн/міс капає зверху прибуток.
Тобто, по факту, маємо квартиру в новобудові з ІО за 700Кгрн з ремонтом! Де, в нормальній локації, можна купити за такий цінник, квартиру в новобудові З РЕМОНТОМ???! А іпотеку, можна потім(як трохи/чи дуже знеціниться гривня) погасити достроково! ДумайТЕ! ПідказуйТЕ свої думки! ВказуйТЕ мені на мої помилки!
Тут є лише 1 невеликий мінус - незавершене будівництво не кредитують Але, можна під заставу свого житла, ну чи житла тещі!
1. А навіщо брати іпотеку на 15 років, якщо у вас, як я зрозумів майже є (через рік буде) сума у 600 - 700 тис грн (яку ви хочете витратити на перший внесок, ремонт). За іпотеку при такій калькуляції з першим внеском у 30% ви за 15 років сильно переплатите (в два рази) - хоча якщо сидіти та постійно розраховувати на девальвацію можливо план нормальний. Але може вигідніше у тещі позичити пару сотень тисяч на купівлю, яких не вистачає, а ремонт зробити наприклад через рік після купівлі квартири, коли підзарабите на роботі.
2. І друге, що ніяк не можу зрозуміти, чого ви постійно скаржитесь на свій бізнес? - рік-півтора купили одну квартиру, вже начебто зробили там ремонт, зараз збираєтесь купувати ще одну, купа депостовпчиків. І це при тому що є дружина, діти, теща, які просять "істи". Може не такий вже збитковий у вас бізнес, ні? Чи я щось пропустив?