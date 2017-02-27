slonic32 написав:.. забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі.
Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
короче народ расслабьтесь! дефолта не будет , будут перезанимать перезанимать перезанимать , а потом сделают из нас людей и таки простят сколько Польше простили ? Просто ведите себя прилично постарайтесь не воровать нагло не бухать в кустах настойку боярышника и не разбрасывать бутылки возле каждого куста. короче иду я около 11-12 дня мимо "зеленого насаждения" вижу мужык зашел сам и одним махом 0,25 водки и тут же бутылку на землю в кучу ... конечно с таким подходом ж_о_п_а, обидно что таких бутылок там гора А с нормальными людьми будет все нормально ...главное не гадить в прямо смысле слова под каждым кустом и не воровать Хороший пример одна фирма два мужика ~40 лет один грузчик и без просветный бухарь,а второй директор подразделения фирмы ,у них день рождения в один день ! у бухаря между делом мама глав бух на той же фирме . Так что никакие связи не помогут если бухать и гадить вокруг
За последние 10 лет, самое тяжёлое время с трудоспособным персоналом. Найти кого-то при памяти, ответственного и дисциплинированного на должности Уходит огромное количество времени с невнятными перспективами. О рабочих специальностях людей с руками - почти нет. И дело не в зарплате, биомасса просто не может, не хватает ума, желания, знаний... какое-то сплошное месиво троечников-лентяев из которых пытаешься вытащить какие-то крупицы оставшихся при памяти людей. Все держится на 2-3 людях из 10. Убери этих двоих-троих и та оставшаяся в большинстве убогая масса нах не нужна. Просто не способна что-то созидать. Был на неделе в центральном отделении одного из системных банков, специалист с которым обычно решаю дела - в отпуске. Его зам - уволился, четыре девушки в кабинете, не смогли сделать примитивную проводку с ФОПа на личный счёт, да и вникать особо не хотели, футболя меня «до понедельника». Пришлось ходить отделением и отвлекать смотревшего какой-то сериал на мобильном бурчащего охранника, искать кто же мне поможет... Сегодня посетил центральное грузовое отделение Новой Почты - шарой@бищееся шобло мужиков-пацанов зрелого возраста, абсолютно пох@истическое отношение, медленно, в четвером за одной посылкой, гы-гы,га-га - создали очередь на ровном месте. Выдача посылки заняла 45 минут. В лучших традициях классической почты. Вообщем я о чем - люди есть, но они в громадном меньшинстве в сравнении с ордой бессмысленного, инфантильно-ленивого быдла. Процент примитивных голосующих за персонажей из мультика и инфантильных дурачков популистов - за все хорошее, против всего плохого - всего лишь яркое тому подтверждение. Увы, дальше будет не лучше.
Я хоть и не отношу себя к валютным гурам, но отмечу, что Данилишин просто блестяще заткнул российского эксперда.
А Николайчук - всего лишь меркантильный спекулянт, который хочет продолжать доить ту же корову, чтобы не изобретать велосипед. Что он еще мог предложить?..
Вопрос что он может предложить сегодня и завтра, а не как он разложит почему Смолий и российский эксперт не прав Смолий - это прошлое, которое будут сравнивать с настоящим и т.к. Данилишин остался все просто будут посмотреть, а что же теперь в чем прогрессивность Шевченко и как "регресс прошлого" будет превращен в прогресс настоящего, пока польский сыр стал дороже и надо посмотреть привело ли это к остановке падения пром производства
Говорят о курсе гривны по отношению к валютам других стран и не слова об этих других валютах и о международном контексте! Напомню. Как это было ... Сначала Китай, потом Европа, потом другие страны обьявили валютную войну США и доллару. Т.е. начали печатать деньги и искуственно опускать курс своих валют для получения преференций в международной торговле. Трамп принял вызов ответил беспрецедентным печатанием доллара. Европа и остальной мир сразу запросили перемирия - допечатали ровно столько, сколько надо чтобы восстановить равновесие, существовашее до войн, и пообещали в дальнейшем постепенно поднять курсы своих валют. А вот Украина в этих войнах осталась в стороне и трофеи ей не достались. Яков гривну не печатал и её курс резко вырос по отношению к валютам, которые ослабли. В итоге мы получили известные потери. В итоге масонерия и Базель приняли решение снять Якоба за профнепригодность и противопоставление себя мировому финансовому сообществу. И пусть вас не смущает озабоченность МВФ по поводу отставки Якова. Это были понты для приезжих. На самом деле МВФ сейчас озабочено только тем, чтобы новая команда НБУ не взялась очень рьяно догонять международную валютную гармонию путем печатания гривны.
На середину дня, в гостинному місті Лева, цифри на табло показують так 57/61(62) Але ж ви всі пам'ятаєте, що вчора Долярчик купував долярчики пА27, 57
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 09 сер, 2020 13:14, всього редагувалось 3 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами каналами становив
- в Україну з-за кордону – 5 365 млн дол (у т.ч. за червень - 856 млн дол, за травень - 805 млн дол, за квітень - 794 млн дол, за березень - 925 млн дол, за лютий - 994 млн дол, за січень - 991 млн дол), тоді як за 6 місяців-2019 було 5 575 млн дол.
- з України за кордон – 246 млн дол. США в еквіваленті.
Щодо переказів через системи переказу коштів (тобто без переказів, здійснених на банківські рахунки або через карткові платіжні системи чи поштові відділення):
- 1 187 млн дол. США у еквіваленті або понад одна п’ята частина від всіх надходжень – саме стільки надіслано в Україну в такий спосіб. Це на 8% більше, ніж у першому півріччі 2019 року. Середня сума одного переказу в Україну теж трохи зросла – з 355 до 374 дол. США (на 5,4%);
- 212 млн дол. США у еквіваленті надіслано за кордон через системи переказу коштів. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року обсяги зросли на 26,2%. Цей найпопулярніший спосіб забезпечив понад чотири п’ятих від усіх приватних переказів з України. На 29,1% зросла і середня сума одного переказу з України: 462 дол. США у порівнянні із 358 дол. США у першому півріччі торік.
Найпопулярніші "коридори" переказів майже не змінилися:
- в Україну найбільше коштів надійшло із США, Італії, Ізраїлю, РФ, Німеччини;
- з України більше відправлено до РФ, Грузії, Азербайджану, Туреччини, Польщі.
Збільшився і обсяг переказів у межах України через системи переказу коштів. 117 938 млн грн або 4 551 млн дол. США в еквіваленті – це на третину більше (на 31,3%), ніж торік у першому півріччі.
Більше 78% переказів у межах України забезпечувала трійка лідерів внутрішньодержавних систем:
- NovaPay (платіжна організація ТОВ «ПОСТ ФІНАНС») – 45,12% переказів у межах України;
- Поштовий переказ (платіжна організація ПАТ «Укрпошта») – 21,42% переказів у межах України;
- Фінансовий світ (платіжна організація ТОВ «Українська платіжна система») – 11,89% переказів у межах України.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy написав:За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив
они что провели опрос водителей автобусов международных рейсов? ну и других заробитчан коnорые везут из рук в руки... обычно это так делается кто то один едет домой и везет передачки всех кто попросит и на автовокзале раздает конверты толпе встречающих, ну или вараинт с водилой выше
Востаннє редагувалось yama в Нед 09 сер, 2020 18:15, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:За попередніми оцінками НБУ, в січні-червні 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами становив
они что провели опрос водителей автобусов международных рейсов? ну и других заробитчан ко орые везут из рук в руки... обычно это так делаеться кто то один едет домой и везет передачки всех кто попросит и на автовокзале раздает конверты толпе встречающих, ну или вараинт с водилой выше
все проще...неофіційними каналами передают небольшие суммы 250-300 евро, просто умножили среднепотолочное на 300 евро
тот, кто едет домой не должен превышать эквивалент 10к евро
как-то переводил 1000 евро из Португалии (Лиссабон) через WU (комиссия 10 евро), потом через 5-6дней 1000 долл из Польши-тоже через WU (комиссия 30 долл)...сказали что евро или злотий -1%, доллар 3%(так как не валюта ЕС) (знал бы -взял бы евро на перевод)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Libo написав:Говорят о курсе гривны по отношению к валютам других стран и не слова об этих других валютах и о международном контексте! Напомню. Как это было ... Сначала Китай, потом Европа, потом другие страны обьявили валютную войну США и доллару. Т.е. начали печатать деньги и искуственно опускать курс своих валют для получения преференций в международной торговле. Трамп принял вызов ответил беспрецедентным печатанием доллара. Европа и остальной мир сразу запросили перемирия - допечатали ровно столько, сколько надо чтобы восстановить равновесие, существовашее до войн, и пообещали в дальнейшем постепенно поднять курсы своих валют. А вот Украина в этих войнах осталась в стороне и трофеи ей не достались. Яков гривну не печатал и её курс резко вырос по отношению к валютам, которые ослабли. В итоге мы получили известные потери. В итоге масонерия и Базель приняли решение снять Якоба за профнепригодность и противопоставление себя мировому финансовому сообществу. И пусть вас не смущает озабоченность МВФ по поводу отставки Якова. Это были понты для приезжих. На самом деле МВФ сейчас озабочено только тем, чтобы новая команда НБУ не взялась очень рьяно догонять международную валютную гармонию путем печатания гривны.
Либо, вы меня расстроили, честное слово! Вам ли не знать чем отличаются деньги от фантиков? Ваши объяснения выглядят как имитация "магазина" в детской песочнице. Среди всех стран, начавших войну валют с США вы перечислили аж Китай, Европу (надо понимать - ЕС) и собственно США. И всё, более никого и это правильно. Также упомянулись некие неназванные "другие страны", но то вы явно для солидности добавили. Никаких "других стран", начавших войну валют с США нет. Даже Япония промолчала и осталась в стороне. Короче: не нужно переносить опыт стран, оперирующих деньгами на страну, выпускающую некое средство обмена внутри своих границ. Деньгами фантики стают тогда, когда в них начинают оценивать товар. В том числе и зарубежные контрагенты. И то, что позволено делать центробанкам, печатающим деньги, то немедленно убьёт страну, печатающую фантики. Вот когда украинская компания сможет продавать товар в ЕС или США или Китай, выставляя инвойсы в гривне и в ней же получая оплату - вот тогда можно попытаться примерять опыт монстров на моську. В общем, вы меня разочаровали
З.Ы. В вашем посте явно прослеживается пропаганда адептов бородатой бабушки. Вы перековались или временно допустили прорыв внешнего периметра здравого смысла?