Как-то затихли разговоры про резкое падение гривны. Помню в прошлом году в конце апреля тут масса была прогнозов - придёт Зеленский к концу июня будет 30-50. Сейчас - убрали Смолия, значит скоро 30, и это в лучшем случае. Что-то костёр никак не разгорается.
По результатам проверки качества воды на курортах в курортном поселке Затока отдыхающим украинцам запретили купаться на пляжах населенного пункта. Об этом сообщает ЭХО Киева со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины. На пляжах Затоки выявили загрязнение воды вредоносными микробами, но какими — не уточняется. На остальных пляжах региона можно смело купаться, заключили эксперты.
Alex2007 написав:1. А навіщо брати іпотеку на 15 років, якщо у вас, як я зрозумів майже є (через рік буде) сума у 600 - 700 тис грн (яку ви хочете витратити на перший внесок, ремонт). За іпотеку при такій калькуляції з першим внеском у 30% ви за 15 років сильно переплатите (в два рази) - хоча якщо сидіти та постійно розраховувати на девальвацію можливо план нормальний
Так ото-то! - з усіх чайників кричать дефолт! А теща бідна, як церковна миша - крім її доньки, яку я вже взяв більше нічого і не візьмеш)))
Alex2007 написав:ніяк не можу зрозуміти, чого ви постійно скаржитесь на свій бізнес? - рік-півтора купили одну квартиру, вже начебто зробили там ремонт, зараз збираєтесь купувати ще одну, купа депостовпчиків. І це при тому що є дружина, діти, теща, які просять "істи". Може не такий вже збитковий у вас бізнес, ні? Чи я щось пропустив?
Може й Ваша правда Просто, дохід по моєму бізнесі/самозайнятості ніяк не може "помацяти" тисячку долярів/міс.! Може тому злить це, що ніяк не дотягне))) Але погодьтесь, що я собі сам і вантажник, і продавець-консультант, і бухгалтер, і директор - то, за ці всі посади, отримувати менше тисячі дол/міс, - не айс))
п. с. А тим часом, у чарівному, туристичному, гостинному місті Лева, де позакривались туристичні агенції і деякі харчові заклади, на табло яскраво світить курс 58(56)/63(61) #будедешевєть
Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
freeze написав:Как-то затихли разговоры про резкое падение гривны. Помню в прошлом году в конце апреля тут масса была прогнозов - придёт Зеленский к концу июня будет 30-50. Сейчас - убрали Смолия, значит скоро 30, и это в лучшем случае. Что-то костёр никак не разгорается.
доллар -валюта убежище... 1)либо все уже в долларе 2)либо нет гривны для покупки
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.