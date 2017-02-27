RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6179618061816182>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:42

Утренние курсы, 9-30:

Харьков 27.67 - 27.72, диапазон котировок наличного доллара:
27.65..27.67 - 27.72..27.73 (ПОВ, опт)

Сумы 27.60 - 27.75
Полтава 27.60 - 27.69..27.71

В субботу утром: Харьков 27.65 - 27.69, Сумы 27.55 - 27.70, Полтава 27.62 - 27.70
Позже в субботу и в воскресенье в Харькове был зафиксирован более узкий курс:
27.68 - 27.70
Patrick
 
Повідомлень: 996
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:49

Изменение курса наличного доллара за 4 недели

Зображення
Patrick
 
Повідомлень: 996
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 09:56

Как-то затихли разговоры про резкое падение гривны.
Помню в прошлом году в конце апреля тут масса была прогнозов - придёт Зеленский к концу июня будет 30-50.
Сейчас - убрали Смолия, значит скоро 30, и это в лучшем случае.
Что-то костёр никак не разгорается.
freeze
4
 
Повідомлень: 17911
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4341 раз.
Подякували: 7031 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Как-то затихли разговоры про резкое падение гривны.
Помню в прошлом году в конце апреля тут масса была прогнозов - придёт Зеленский к концу июня будет 30-50.
а че непонятного? - всепропальцы заморились всепропалить, поменяли валютные заначки на деревянную и ломанулись в печали в Затоку
sequence
 
Повідомлень: 3847
З нами з: 29.12.15
Подякував: 579 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:15

sequence Там вроде бы запретили купаться:
По результатам проверки качества воды на курортах в курортном поселке Затока отдыхающим украинцам запретили купаться на пляжах населенного пункта. Об этом сообщает ЭХО Киева со ссылкой на Одесский областной лабораторный центр Минздрава Украины. На пляжах Затоки выявили загрязнение воды вредоносными микробами, но какими — не уточняется. На остальных пляжах региона можно смело купаться, заключили эксперты.
Patrick
 
Повідомлень: 996
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1646 раз.
Подякували: 1133 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:1. А навіщо брати іпотеку на 15 років, якщо у вас, як я зрозумів майже є (через рік буде) сума у 600 - 700 тис грн (яку ви хочете витратити на перший внесок, ремонт).
За іпотеку при такій калькуляції з першим внеском у 30% ви за 15 років сильно переплатите (в два рази) - хоча якщо сидіти та постійно розраховувати на девальвацію можливо план нормальний

Так ото-то! - з усіх чайників кричать дефолт! :mrgreen:
А теща бідна, як церковна миша - крім її доньки, яку я вже взяв :mrgreen: більше нічого і не візьмеш)))
  Alex2007 написав:ніяк не можу зрозуміти, чого ви постійно скаржитесь на свій бізнес? - рік-півтора купили одну квартиру, вже начебто зробили там ремонт, зараз збираєтесь купувати ще одну, купа депостовпчиків. І це при тому що є дружина, діти, теща, які просять "істи". Може не такий вже збитковий у вас бізнес, ні? Чи я щось пропустив?

Може й Ваша правда :)
Просто, дохід по моєму бізнесі/самозайнятості ніяк не може "помацяти" тисячку долярів/міс.!
Може тому злить це, що ніяк не дотягне)))
Але погодьтесь, що я собі сам і вантажник, і продавець-консультант, і бухгалтер, і директор :mrgreen: - то, за ці всі посади, отримувати менше тисячі дол/міс, - не айс))

п. с.
А тим часом, у чарівному, туристичному, гостинному місті Лева, де позакривались туристичні агенції і деякі харчові заклади, на табло яскраво світить курс 58(56)/63(61)
#будедешевєть :D

Гарного дня!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8394
З нами з: 19.10.15
Подякував: 526 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:24

  Igneus написав:Какие будут мнения гуру валютного рынка по поводу полемики между Данилишиным и Алексашенко, а также предложений Николайчука из ICU:

https://www.dsnews.ua/economics/chogo-n ... 020-394617

https://bin.ua/news/economics/economic/ ... henii.html

Згоден з оцінкою пана Алексашенка. Особливо щодо умов, в яких доводилось працювати.

Щодо академіка Данилишина, то він став аж занадто зухвалим після зміни влади у країні. Відчувається, що у нього щось особисте до пана Смолія.
Teo
 
Повідомлень: 25
З нами з: 09.12.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:35

  freeze написав:Как-то затихли разговоры про резкое падение гривны.
Помню в прошлом году в конце апреля тут масса была прогнозов - придёт Зеленский к концу июня будет 30-50.
Сейчас - убрали Смолия, значит скоро 30, и это в лучшем случае.
Что-то костёр никак не разгорается.


доллар -валюта убежище...
1)либо все уже в долларе
2)либо нет гривны для покупки
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6120
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2573 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 10:42

  prodigy написав:доллар -валюта убежище...
1)либо все уже в долларе
2)либо нет гривны для покупки


Второе. Причем нет и у бизнеса, и у населения.
Искатель
 
Повідомлень: 4040
З нами з: 22.02.16
Подякував: 605 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:01

Зображення


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37885
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3638 раз.
Подякували: 10795 раз.
 
Профіль
52
20
2
1
  #<1 ... 6179618061816182>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, Sirchyk, vadm, zzzzzz, ЛАД і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1961, 1962, 1963
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19621 2443601
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 02:19
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 712, 713, 714
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7139 1617022
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 02:12
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 110365
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88547)
10.08.2020 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.