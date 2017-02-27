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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6179618061816182

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:02

  Искатель написав:
  prodigy написав:доллар -валюта убежище...
1)либо все уже в долларе
2)либо нет гривны для покупки


Второе. Причем нет и у бизнеса, и у населения.


Не забуваєм про фактор 15 числа - цього місяця необхідно сплатити податки за квартал.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:09

Зробив всіх разом!))))))))

  Искатель написав:
  prodigy написав:доллар -валюта убежище...
1)либо все уже в долларе
2)либо нет гривны для покупки


Второе. Причем нет и у бизнеса, и у населения.

Гривня вся в Долярчика на депозитах! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 11:13

Киев
Доллар 27,60/27,63
Евро 32,35/32,45
Electron
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:22

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.08.2020.....................27,6043
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. Как это часто бывает впо понедельникам, раскачивались долго. Простоя почти час без движения и без оборотов, сузили спред снизу до 2 копеек, выйдя на уровень закрытия пятницы. Это сужение, по всей видимости, было вызвано появлением НБУ, который аккуратно выкупил плановый объем. Незадолго до 12 опустились снова пошли вниз и к моменту определения справочного курса опустились на 1.5 копейки.

В пятницу НБУ купил дежурные 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Основной прирост дало сокращение объема суточных сертификатов. Также добавили диквидности сокращение объема тендерных сертификатов и рефинанс, но суммы очень невелики, до 1 млрд. Наличка и казначейство работали на изъятие ликвидности.

В четверг объем валютного рынка сократился с 386.9 до 368.8 млн. Обороты чистые. При этом объемы клиентских операций выросли и достаточно близко подобрались к общим объемам. Клиентское предложение превысило спрос.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 12:24

  p_vovk74 написав:Либо, вы меня расстроили, честное слово! Вам ли не знать чем отличаются деньги от фантиков? Ваши объяснения выглядят как имитация "магазина" в детской песочнице.
Среди всех стран, начавших войну валют с США вы перечислили аж Китай, Европу (надо понимать - ЕС) и собственно США. И всё, более никого и это правильно. Также упомянулись некие неназванные "другие страны", но то вы явно для солидности добавили. Никаких "других стран", начавших войну валют с США нет. Даже Япония промолчала и осталась в стороне.
Короче: не нужно переносить опыт стран, оперирующих деньгами на страну, выпускающую некое средство обмена внутри своих границ. Деньгами фантики стают тогда, когда в них начинают оценивать товар. В том числе и зарубежные контрагенты. И то, что позволено делать центробанкам, печатающим деньги, то немедленно убьёт страну, печатающую фантики. Вот когда украинская компания сможет продавать товар в ЕС или США или Китай, выставляя инвойсы в гривне и в ней же получая оплату - вот тогда можно попытаться примерять опыт монстров на моську.
В общем, вы меня разочаровали :-(

З.Ы. В вашем посте явно прослеживается пропаганда адептов бородатой бабушки. Вы перековались или временно допустили прорыв внешнего периметра здравого смысла?


Временно допустил прорыв внешнего периметра вашего т.н. здравого смысла, основанного на незнании, дезе и стереотипах.
Как это Япония осталась в стороне? Их центробанк печатает вовсю. Также как и ЮАР, Австралия, Канада, Турция и др., кроме Украины. И я не говорил, что наш Якоб поступал неправильно. Неправильно поступало зеленое праительство, которое не воспользовалось окном возможностей для реформ и не провело либерализацию, демонополизацию и дерегуляцию экономики. Мы бы имели тогда и крепкую гривну, и печатали бы новые деньги как все остальные, и бурно развивающуюся экономику. Как это возможно? Спросите у нашего Миши, у чехов или у поляков. Они это делали и знают. :?
Libo
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  #<1 ... 6179618061816182
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