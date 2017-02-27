Не забуваєм про фактор 15 числа - цього місяця необхідно сплатити податки за квартал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:02
Додано: Пон 10 сер, 2020 11:09
Зробив всіх разом!))))))))
Гривня вся в Долярчика на депозитах!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:22
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
10.08.2020.....................27,6043
Гривна укрепилась на 4 копейки.
Открылись на копейку выше закрытия пятницы со спредом 3 копейки. После традиционного утреннего кофе опустились на 1.5 копейки, сузив спред до 2.5 копеек. Как это часто бывает впо понедельникам, раскачивались долго. Простоя почти час без движения и без оборотов, сузили спред снизу до 2 копеек, выйдя на уровень закрытия пятницы. Это сужение, по всей видимости, было вызвано появлением НБУ, который аккуратно выкупил плановый объем. Незадолго до 12 опустились снова пошли вниз и к моменту определения справочного курса опустились на 1.5 копейки.
В пятницу НБУ купил дежурные 20 млн.
Остатки на коррсчетах немного выросли. Основной прирост дало сокращение объема суточных сертификатов. Также добавили диквидности сокращение объема тендерных сертификатов и рефинанс, но суммы очень невелики, до 1 млрд. Наличка и казначейство работали на изъятие ликвидности.
В четверг объем валютного рынка сократился с 386.9 до 368.8 млн. Обороты чистые. При этом объемы клиентских операций выросли и достаточно близко подобрались к общим объемам. Клиентское предложение превысило спрос.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:24
Временно допустил прорыв внешнего периметра вашего т.н. здравого смысла, основанного на незнании, дезе и стереотипах.
Как это Япония осталась в стороне? Их центробанк печатает вовсю. Также как и ЮАР, Австралия, Канада, Турция и др., кроме Украины. И я не говорил, что наш Якоб поступал неправильно. Неправильно поступало зеленое праительство, которое не воспользовалось окном возможностей для реформ и не провело либерализацию, демонополизацию и дерегуляцию экономики. Мы бы имели тогда и крепкую гривну, и печатали бы новые деньги как все остальные, и бурно развивающуюся экономику. Как это возможно? Спросите у нашего Миши, у чехов или у поляков. Они это делали и знают.
Додано: Пон 10 сер, 2020 12:52
Печатание денег очень похоже на принятие мягких, вкусных ягодных настоек на спирту. Выпил ароматную рюмочку, как дамский ликерчик, тепло и благодать по телу ... Потом вторую, третью, четвертую ... Хорошо Григорий? Отлично Константин! И совсем не пьянеешь. Только блаженство. Только вот после десятой пора уже сходить пописять, а встать не можешь, ноги отказали. Но ты все-таки встанешь, ты же не пьян и трезв как стеклышко! Делаешь рывок из-за стола и брык плашмя под стол. И потекла под ним и под тобой теплая лужа ... Мораль: не хочешь обосаться - не пей спиртягу. Семинарист Холява подтвердит.
Так у них будет и с печатанием денег. Считайте их рюмки и ждите десятую. И не обоссытесь с ними.
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:12
19-го.
(нажимаем на "Последний день уплаты")
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:31
А я таки знал, что ты - скрытый любитель бояры
Нет, у них (если ты об ФРС и ЕЦБ) хватит ума и самоконтроля вовремя остановиться. А за нас я и сам не уверен. В этом смысле где-то даже можно понять волка, центуриона и прочих адептов красивой и крепкой. Правда, они обходят стороной неудобные вопросы о том, что будет если даже не начать... Но то такое - спишем это на материальную заинтересованность Вангуется мне, что персонажи либо импортом торгуют, либо в срочных гривнодепо по самые помидоры...
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В місті Лева зараз так 55/60
#будедешевшати!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 10 сер, 2020 13:46
НБУ поновив викуп валюти з міжбанку
Інтервенції Національного банку з купівлі валюти на міжбанківському ринку протягом 3-7 серпня склали $40 млн.
Усі $40 млн Нацбанк купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
При цьому НБУ не проводив інтервенції з продажу валюти.
Протягом 27-31 липня Нацбанк купив на міжбанку $38 млн, також не проводячи інтервенції з продажу валюти.
З початку року НБУ купив на міжбанку валюти на $4,055 млрд і продав на $3,292 млрд. Таким чином з початку року чиста купівля валюти Нацбанком склала $763,1 млн.
Курсові коливання на міжбанку протягом минулого тижня становили 27,65-27,85 грн/$.
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