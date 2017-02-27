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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6180618161826183

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 242
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
41
Всього голосів : 242
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:05

  Долярчик написав:
  Искатель написав:
  prodigy написав:доллар -валюта убежище...
1)либо все уже в долларе
2)либо нет гривны для покупки


Второе. Причем нет и у бизнеса, и у населения.

Гривня вся в Долярчика на депозитах! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

доллар валится по всему миру!

Золото, серебро, медь, индексы, даже евро - все растет по отношению к доллару. Но тут почему-то кто-то надеется, что гривна не будет расти к доллару.

Даже американские машины, повальные битки, которые Америка пытается сплавить нам, подорожали заметно на ~10%. Объяснение этому лишь одно - американцы хотят купить новое, продав старое, а новое подорожало и денег не хватает. Ведь и европейцы, и китайцы с японцами - все подорожало за доллары.

Вот такой эффект у американского майдана. Кстати, не сильно отличается от наших двух.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:14

  Libo написав:
  p_vovk74 написав:Либо, вы меня расстроили, честное слово! Вам ли не знать чем отличаются деньги от фантиков? Ваши объяснения выглядят как имитация "магазина" в детской песочнице.
Среди всех стран, начавших войну валют с США вы перечислили аж Китай, Европу (надо понимать - ЕС) и собственно США. И всё, более никого и это правильно. Также упомянулись некие неназванные "другие страны", но то вы явно для солидности добавили. Никаких "других стран", начавших войну валют с США нет. Даже Япония промолчала и осталась в стороне.
Короче: не нужно переносить опыт стран, оперирующих деньгами на страну, выпускающую некое средство обмена внутри своих границ. Деньгами фантики стают тогда, когда в них начинают оценивать товар. В том числе и зарубежные контрагенты. И то, что позволено делать центробанкам, печатающим деньги, то немедленно убьёт страну, печатающую фантики. Вот когда украинская компания сможет продавать товар в ЕС или США или Китай, выставляя инвойсы в гривне и в ней же получая оплату - вот тогда можно попытаться примерять опыт монстров на моську.
В общем, вы меня разочаровали :-(

З.Ы. В вашем посте явно прослеживается пропаганда адептов бородатой бабушки. Вы перековались или временно допустили прорыв внешнего периметра здравого смысла?


Временно допустил прорыв внешнего периметра вашего т.н. здравого смысла, основанного на незнании, дезе и стереотипах.
Как это Япония осталась в стороне? Их центробанк печатает вовсю. Также как и ЮАР, Австралия, Канада, Турция и др., кроме Украины. И я не говорил, что наш Якоб поступал неправильно. Неправильно поступало зеленое праительство, которое не воспользовалось окном возможностей для реформ и не провело либерализацию, демонополизацию и дерегуляцию экономики. Мы бы имели тогда и крепкую гривну, и печатали бы новые деньги как все остальные, и бурно развивающуюся экономику. Как это возможно? Спросите у нашего Миши, у чехов или у поляков. Они это делали и знают. :?

Не спрыгивайте. Из вашего начального поста явно следовало что Украина потеряла окно возможностей, не печатая гривну.
Сейчас вы говорите что имели в виду экономические реформы. А это совсем другое.
Главное окно возможностей мы потеряли 1 декабря 1991, выбрав отставного секретаря КПУ вместо патриота. Всё, что мы потеряли за последние 20 лет - это лишь призрачные возможности вскочить в последние вагоны.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

євра сдувається? уже 1,175
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какие прогнозы на бакс до конца августа? Зерно пошло уже на экспорт за доллары?
koder
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  koder написав:Какие прогнозы на бакс до конца августа?

Буде цікаво! ©(Адам Смітт) :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 15:34

  Долярчик написав:
  koder написав:Какие прогнозы на бакс до конца августа?

Буде цікаво! ©(Адам Смітт) :)

болото буде
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flyman
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