prodigy написав:доллар -валюта убежище... 1)либо все уже в долларе 2)либо нет гривны для покупки
Второе. Причем нет и у бизнеса, и у населения.
Гривня вся в Долярчика на депозитах!
доллар валится по всему миру!
Золото, серебро, медь, индексы, даже евро - все растет по отношению к доллару. Но тут почему-то кто-то надеется, что гривна не будет расти к доллару.
Даже американские машины, повальные битки, которые Америка пытается сплавить нам, подорожали заметно на ~10%. Объяснение этому лишь одно - американцы хотят купить новое, продав старое, а новое подорожало и денег не хватает. Ведь и европейцы, и китайцы с японцами - все подорожало за доллары.
Вот такой эффект у американского майдана. Кстати, не сильно отличается от наших двух.
p_vovk74 написав:Либо, вы меня расстроили, честное слово! Вам ли не знать чем отличаются деньги от фантиков? Ваши объяснения выглядят как имитация "магазина" в детской песочнице. Среди всех стран, начавших войну валют с США вы перечислили аж Китай, Европу (надо понимать - ЕС) и собственно США. И всё, более никого и это правильно. Также упомянулись некие неназванные "другие страны", но то вы явно для солидности добавили. Никаких "других стран", начавших войну валют с США нет. Даже Япония промолчала и осталась в стороне. Короче: не нужно переносить опыт стран, оперирующих деньгами на страну, выпускающую некое средство обмена внутри своих границ. Деньгами фантики стают тогда, когда в них начинают оценивать товар. В том числе и зарубежные контрагенты. И то, что позволено делать центробанкам, печатающим деньги, то немедленно убьёт страну, печатающую фантики. Вот когда украинская компания сможет продавать товар в ЕС или США или Китай, выставляя инвойсы в гривне и в ней же получая оплату - вот тогда можно попытаться примерять опыт монстров на моську. В общем, вы меня разочаровали
З.Ы. В вашем посте явно прослеживается пропаганда адептов бородатой бабушки. Вы перековались или временно допустили прорыв внешнего периметра здравого смысла?
Временно допустил прорыв внешнего периметра вашего т.н. здравого смысла, основанного на незнании, дезе и стереотипах. Как это Япония осталась в стороне? Их центробанк печатает вовсю. Также как и ЮАР, Австралия, Канада, Турция и др., кроме Украины. И я не говорил, что наш Якоб поступал неправильно. Неправильно поступало зеленое праительство, которое не воспользовалось окном возможностей для реформ и не провело либерализацию, демонополизацию и дерегуляцию экономики. Мы бы имели тогда и крепкую гривну, и печатали бы новые деньги как все остальные, и бурно развивающуюся экономику. Как это возможно? Спросите у нашего Миши, у чехов или у поляков. Они это делали и знают.
Не спрыгивайте. Из вашего начального поста явно следовало что Украина потеряла окно возможностей, не печатая гривну. Сейчас вы говорите что имели в виду экономические реформы. А это совсем другое. Главное окно возможностей мы потеряли 1 декабря 1991, выбрав отставного секретаря КПУ вместо патриота. Всё, что мы потеряли за последние 20 лет - это лишь призрачные возможности вскочить в последние вагоны.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!