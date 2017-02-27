Дотаргетировались "независимые профессионалы", сами же поставив себе цель 5% и с успехом ее провалив. Напомню, что в прошлый раз столь низкая инфляция была отмечена в 2012-2013 гг "благодаря" жесткой монетарной политике Арбуза, которая, во-первых, обвалила до нуля рост ВВП тех лет, а во-вторых, способствовала (наряду с фактором внешней агрессии) глубокой девальвации 2014-2015 гг.
Вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что низкая инфляция - это хорошо, для развивающихся экономик это едва ли так, поскольку ценовая стабильность, а не дай бог даже дефляция, убивает и потребительский, и инвестиционный спрос - B2C не спешит тратиться на товары длительного использования, поскольку в будущем они не станут дороже, а B2B не инвестирует в развитие, поскольку ценовая стабильность не позволят компенсировать даже стоимость привлеченного капитала...
Долярчик написав:Чому після гострої фази карантину, почали тут мучити "капчою" Нах це по 100500 раз доводити, що ти не робот?
Це ж вхід на форум, а не в систему банку! Нах стільки "безпеки"?
Здравствуйте !Всем Здоровья и Хорошего настроения!
Это , Долярчик , чтобы Вы блеснули своей сообразительностью и умом. Вот ,например, вам бы курс показать в Львове......а Вы все гостру фазу карантина вспоминаете. Небось задачку про зонтики или про поезда решали ?????
Доброго здоров'я! Порахувавши всі мотоцикли, потяги, парасольки, вантажівки і ще всяку різну х на картинках згадав, що існує ще курс у місті Лева 56(57)/60(62)
Нехай коронавірус оминає розробників "капчі"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Дотаргетировались "независимые профессионалы", сами же поставив себе цель 5% и с успехом ее провалив. Напомню, что в прошлый раз столь низкая инфляция была отмечена в 2012-2013 гг "благодаря" жесткой монетарной политике Арбуза, которая, во-первых, обвалила до нуля рост ВВП тех лет, а во-вторых, способствовала (наряду с фактором внешней агрессии) глубокой девальвации 2014-2015 гг.
Вопреки расхожему обывательскому мнению о том, что низкая инфляция - это хорошо, для развивающихся экономик это едва ли так, поскольку ценовая стабильность, а не дай бог даже дефляция, убивает и потребительский, и инвестиционный спрос - B2C не спешит тратиться на товары длительного использования, поскольку в будущем они не станут дороже, а B2B не инвестирует в развитие, поскольку ценовая стабильность не позволят компенсировать даже стоимость привлеченного капитала...
та нє, оце круть-верть, вже набридло, Якщо вийшли на низьку інфляцію, то вже тре біля неї і сидіти, а не штучно роозгяняти, за рахунок дорого євро, інфляція буде цього року 4..5%, якщо не нагнітати її.
При Арбузу, там дещо інша тема була - за рахунок штучно низького курсу дотували Данбасс, який всіх годує і порожняк не гонить і спалювали ЗВР.
Зараз і ЗВР на висоті, курс як ще По+Го загнаний так і тримається завищений, валюта від гастріків іде...
От як включиться пилосос дядя ФЕДа, от тоді піде і курс і інфлєц і дєвальвєц...
А поки що надіємся, яку у 2007-2008, що "кріза нас мінєт"
flyman написав:Якщо вийшли на низьку інфляцію, то вже тре біля неї і сидіти, а не штучно роозгяняти
В том то и дело, что искусственно вышли на низкую. Посмотри на динамику учетной ставки в сравнении с динамикой стоимости кредитов - сюр!!! Какой бизнес сможет работать при стоимости капитала 16%, а инфляции - 2%?.. Банковский? А из реального сектора?
flyman написав:Якщо вийшли на низьку інфляцію, то вже тре біля неї і сидіти, а не штучно роозгяняти
В том то и дело, что искусственно вышли на низкую. Посмотри на динамику учетной ставки в сравнении с динамикой стоимости кредитов - сюр!!! Какой бизнес сможет работать при стоимости капитала 16%, а инфляции - 2%?.. Банковский? А из реального сектора?
Так тре може виводити бізнес із тіні, зменшуючи податкове навантаження, розширюючи податкову базу. Тоді в бізнеса і людей буде більше біла зарплата, і легше пройти скрінінг і отримати кредити. Паралельно забути про "мораторій на відчуження майна багатодітних депутатів та чиновників", і т.д.
Ідною високою інфляцією проблеми про які ти кажеш не лікуються.